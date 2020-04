Norsk supertraver i svensk millionkamp

Den norske stjernetraveren Looking Superb en av de store utfordrerne til førstepremien på én million svenske kroner i Paralympiatravet i Göteborg lørdag.

Travhesten Looking Superb er klar for Paralympiatravet i Göteborg. Foto: Eirik Stenhaug / Equus / NTB scanpix

NTB

Looking Superb har vært som et eventyr siden han ble flyttet fra Leangen i Trondheim til trening hos Jean-Michel Bazire på Grosbois utenfor Paris. Siden slutten av 2018 og fram til nå har det blitt fire seirer og mer enn fem millioner kroner innkjørt for superhesten til Kolbjørn og Ann Kristin Selmer.

Eierne har aldri lagt skjul på at Oslo Grand Prix på Bjerke, Elitloppet på Solvalla og Prix d’Amérique på Vincennes er løpene de drømmer om å vinne. Annenplassen i 2019-utgaven av Prix d’Amérique – verd mer enn to millioner kroner – er så langt Looking Superbs beste prestasjon.

Lørdag kommer han til Sverige og Åby med strålende treningsarbeider bak seg:

– Hesten trente fenomenalt bra i et skarpt hurtigarbeid mandag, sier Per Jørgensen – manager for en del av Kolbjørn Selmers hester.

Toppkusk

Jørgensen forteller videre at både Copenhagen Cup i København, Elitloppet på Solvalla i Stockholm og Oslo Grand Prix står på matchingsblokka fremover – om hesten gjør det bra.

– Kolbjørn Selmer er klar på at hesten skal bestemme utviklingen. Hesten må være i toppslag for å ha noe i de største løpene å gjøre. Nå blir det spennende å se ham lørdag, sier Jørgensen.

I Paralympiatravet på Åby skal en av verdens beste kusker prøve seg i vogna bak Looking Superb. 45 år gamle Erik Adielsson har allerede flere enn 5000 førsteplasser på samvittigheten og har ry på seg for å være en mann for de store anledninger.

– Jeg har fulgt Looking Superb nøye de siste sesongene og vet hva som bor i ham. Jeg gleder meg til å kjøre ham, og jeg tror vi skal ha en fair sjanse til å vinne, sier Adielsson.

– Spor sju i starten er ikke noen ideell utgangsposisjon. Vi må være smarte og disponere hesten optimalt. Looking Superb er en profesjonell idrettsutøver som vet hva det dreier seg om, så jeg stoler mye på hesten, sier en av verdens beste kusker foran millionløpet.

Gamletreneren heier

Hjemme i Trondheim kommer gamletrener Jomar Blekkan til å sitte klistret foran dataskjermen når løpet går. Han vet hva Looking Superb er god for.

– Hesten var vel ikke helt på topp i sine siste starter, men nå vet jeg at han trener veldig bra. Jeg skal heie av full hals og håper at han skal komme fykende på slutten og spurte hjem seieren, sier Blekkan.

Startlisten i Paralympiatravet ser slik ut:

1. Disco Volante/Ulf Ohlsson

2. Cyber Lane/Johan Untersteiner

3. Billie de Montfort/Björn Goop

4. Elian Webb/Jorma Kontio

5. Milliondollarrhyme/Fredrik B. Larsson

6. Next Direction/Likka Nurmonen

7. Looking Superb/Erik Adielsson

8. Velvet Gio/Carl Johan Jepson

9. Gareth Boko/Marc Elias

10. Sorbet/Örjan Kihlström