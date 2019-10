Emil Bohinen scoret Norges mål da de spilte 1-1 borte mot Hviterussland. Terje Pedersen / NTB scanpix

Bohinen reddet poeng for Norge-talentene

Det norske U21-landslaget var på vei mot tap borte mot Hviterussland, men en scoring av Emil Bohinen sørget for ett poeng i EM-kvaliken.

NTB

For mindre enn 1 time siden

11 minutter før slutt dukket midtbanespilleren opp og sørget for uavgjort i Zjodino.

Dermed har Norge fire poeng etter to kamper. Tirsdag venter en tøff duell mot Nederland i Drammen. Gruppevinnerne og den beste toeren går direkte til EM i 2021. Resten av lagene som blir nummer to spiller playoff. I tillegg til Nederland er også Portugal i Norges gruppe.

Det var Norge som fikk den første gode muligheten i Hviterussland. Tobias Heintz fikk avslutte, men ble stoppet av hjemmelagets keeper. Vertene skulle også få sjansen før hvilen, men denne gangen var det Norge-keeper Julian Faye Lund som reddet.

Et snaut kvarter etter pause kunne derimot ikke Faye Lund forhindre at Denis Grechikho sendte hjemmelaget i ledelsen. Norge presset på for utligning, og Heintz fikk nok en god mulighet, men heller ikke denne gangen fikk han uttelling.

Elleve minutter før slutt skulle endelig Norge få noe å juble for da Bohinen satte inn utligningen.

Norge åpnet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier hjemme mot Kypros i begynnelsen av september. Mål av Heintz og Kristian Thorstvedt sørget for tre poeng og en fin åpning.

Kampfakta:

Hviterussland – Norge 1-1 (0-0)

EM-kvalifisering menn U21 fredag, gruppe 7.

Mål: 1-0 Denis Grechikho (58), 1-1 Emil Bohinen (79).

Dommer: Enea Jorgji, Albania.

Gule kort: Dmitriy Podstrelov, Pavel Sedko, Hviterussland.

Norge (4-4-2): Julian Faye Lund – Fredrik André Bjørkan (Ola Brynhildsen fra 71), Leo Skiri Østigård, Ulrik Tillung Fredriksen, Birk Risa – Håkon Evjen, Johan Hove, Emil Bohinen (Tobias Christensen fra 80), Hugo Vetlesen – Tobias Heintz (Dennis Johnsen fra 87), Kristian Thorstvedt (Aron Dønnum fra 80).