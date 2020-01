Carlsen forlenget utrolig rekke da rivalen vant storturnering

Magnus Carlsen spilte remis mot russiske Vladislav Artemjev i Wijk aan Zee-turneringen i sjakk lørdag. Samtidig sikret Fabiano Caruana turneringsseieren.

Magnus Carlsen spilte remis lørdag. Foto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NTB

Carlsens mulighet for turneringsseier var avhengig av at Caruana ikke beseiret polakken Jan-Krzysztof Duda lørdag. Det gjorde imidlertid Caruana, som dermed vant Wijk aan Zee-turneringen for første gang i karrieren.

27-åringen kan ikke innhentes foran søndagens avsluttende partier. Carlsen er nummer to i turneringen, og har halvannet poeng opp til ledende Caruana.

Wesley So følger halvpoenget bak Carlsen på tredjeplass.

119 på rad

Lørdagens parti mellom Carlsen og Artemjev endte etter 37 trekk. Nordmannen har nå spilt 119 langsjakkpartier på rad uten tap.

– Et godt parti av Artemjev som forsvarte seg godt, sa Jon Ludvig Hammer i TV 2s studio.

Carlsen spilte med hvite brikker lørdag, og møter Wesley So med svarte brikker i søndag i turneringens siste parti. Det blir en ren duell om annenplass i turneringen.

Fabiano Caruana skal i aksjon mot Artemjev søndag. Den kampen er uten betydning for førstnevnte.

To strake remiser

Etter tre strake seire måtte Magnus Carlsen ta til takke med remis mot Jan-Krzysztof Duda fredag kveld, noe som betød at Caruana økte sammenlagtledelsen etter at han slo Vladislav Kovalev.

Carlsen innledet turneringen med sju strake remis før det ble tre seire på rappen. Fredag og lørdag ble det altså remis igjen.

29-åringen har vunnet storturneringen i Nederland hele sju ganger tidligere og er regjerende mester. Denne gangen må han se seg slått av et sterkt spillende Caruana.

Publisert: Publisert 25. januar 2020 18:52

