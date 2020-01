Tripic scoret for sin nye klubb

Zlatko Tripic scoret for sin nye klubb Göztepe i cupkampen mot Alanyaspor onsdag, men laget ble slått ut etter 2-2 hjemme og 5-6 sammenlagt.

Zlatko Tripic scoret, men laget hans forsvant ut av cupen. Foto: Carina Johansen

Det ble 3-4-tap i første kamp i åttendedelsfinalen på bortebane forrige uke. Onsdag tok Alanyaspor ledelsen to ganger i Izmir. Første gang utlignet Tripic i det 33. minutt. Nordmannen ble byttet ut ved pause.

Halil Akbunar satte inn 2-2 i det 55. minutt, men Göztepe fikk aldri inn et vinnermål, heller ikke etter at gjestenes Amilton Silva ble utvist for to gule kort.

Basaksehir med Fredrik Gulbrandsen fra start ble tirsdag utslått på bortemålsregelen med 0-0 borte mot Kirklarelispor, etter 1-1 hjemme.

Alexander Sørloths Trabzonspor og Martin Linnes' Galatasaray spiller returkamper torsdag. Trabzonspor har 2-0 å gå på fra hjemmekampen mot Denizlispor, Galatasaray spilte 1-1 borte mot Rizespor i første kamp.

