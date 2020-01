Premier League-klubb «knuste overgangsrekord» for å hente Berge

Sander Berge (21) har skrevet under en avtale med Premier League-klubben Sheffield United.

Sander Berge møtte forrige høst Liverpool da Genk spilte i Champions League. Nå kan det bli flere oppgjør med den engelske serielederen. Foto: Jon Super / AP

Det bekrefter klubben på Twitter torsdag kveld.

Midtbanespilleren går fra den belgiske toppklubben Genk, der han har vært siden 2017.

Ifølge VG opplysninger skal overgangssummen ligge et sted mellom 200 og 250 millioner kroner.

Den er uansett høy i Sheffield United-målestokk. Klubben opplyser på sine nettsider at de har knust sin egen overgangsrekord for å hente Berge.

Klubbens forrige rekordovergang skal ha vært kjøpet av Oli McBurnie i fjor sommer. Den summen lå ifølge Sky Sports rundt 205 millioner kroner.

Vil bidra fra start

Genk vant den belgiske toppdivisjonen forrige sesong, med Berge som en viktig brikke i laget. Nordmannens storspill førte til at han ble koblet til storklubber som Sevilla og Napoli, men til slutt har han altså endt opp i Sheffield United.

– Jeg følte dette var det rette og det har alltid vært en drøm for meg å spille i Premier League. Nå er jeg her og er klar til å bidra for laget fra dag én, sier en stolt Sander Berge til Sheffield Uniteds nettsted.

Chris Wilders nyopprykkede klubb har imponert stort denne sesongen. «The Blades» ligger for øyeblikket helt oppe på åttendeplass og har sluppet inn nest færrest mål i ligaen.

Dermed er de for alvor med i kampen om spill i Europa neste sesong. Trener Wilder er svært glad for at Berge skal hjelpe dem i den kampen.

– Vi har fulgt med på Sander over lengre tid. Vi har pekt ham ut som en spiller som virkelig kan forbedre oss. Vi er begeistret over at han har valgt å komme hit, sier Wilder.

Avbildet med treneren

Også tidligere torsdag ble det klart at ting var i ferd med å skje.

Et bilde av Berge og Sheffield United-trener Chris Wilder sirkulerte nemlig på sosiale medier.

Berge startet fotballkarrieren hjemme i Asker, før han dro videre til Vålerenga i 2015. Der etablerte han seg på lagets midtbane i ung alder. Turen gikk deretter videre til Belgia to år etterpå. Totalt ble det 100 kamper og seks scoringer i Genk-drakten.

Han har 20 landskamper og én scoring for Norge.

– Det finnes bare én klubb for meg og dette er perfekt, sier Berge.

