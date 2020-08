Nøyaktig to år etter den alvorlige ulykken vant han endelig igjen: – Det kom noen tårer

Syver Wærsted gikk fortsatt på krykker to måneder etter ulykken. Fredag tok han sin første seier etter skadeavbrekket. Foto: Pål Lundsholt/Uno-X Pro Cycling Team

Syver Westgaard Wærsted (23) fra Porsgrunn vant endelig et offisielt sykkelritt igjen, på dagen to år etter ulykken som kunne satt en stopper for den lovende sykkelkarrieren.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn