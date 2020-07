Maren Lundby langet ut mot VM-avgjørelse. Nå får hun gladmelding.

Kvinnene får hoppe storbakke i VM.

Maren Lundby kan juble etter at det ble bekreftet at også kvinnen får hoppe i storbakken i Oberstdorf under VM. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Etter seks mesterskap med hopping kun i normalbakke vil Maren Lundby og de andre kvinnehopperne få konkurrere i storbakken under VM i Oberstdorf neste år.

I februar vedtok et enstemmig FIS-styre at det norske forslaget om storbakkerenn for kvinner skulle behandles på kongressen i mai. Det møte er utsatt til oktober.

Derfor er det nå bestemt at FIS-styrets forslag blir stående.

– Flytting av FIS-kongressen til oktober gjør at det ikke ville vært tid til å implementere konkurransen i programmet. Derfor vil FIS-styrets avgjørelse fra februar iverksettes, sier president Gian Franco Kasper til FIS’ hjemmeside.

Mål om å vinne konkurransen

Maren Lundby jubler for beslutningen.

– Jeg er veldig glad for det. Det har kanskje ligget litt i kortene siden februar da det var oppe til diskusjon, men man tar ingen seire på forskudd. Det er en gledelig nyhet, sier Lundby.

Lundby har allerede satt seg et mål om å vinne konkurransen.

– Jeg gleder meg veldig. Det er det hele året dreier seg om for min del, sier Lundby.

Bøverbru-kvinnen sier at hun nå håper skiflyvning og storbakke i OL blir tillatt.

– FIS går foran som et veldig godt eksempel når de endrer såpass kjapt. Det var et program som egentlig var fastsatt. Det hadde vært utrolig bra om vi fikk innpass i OL i 2022 også. Det må være det neste, sammen med skiflyvning, sier OL-vinneren fra 2018.

Langet ut

FIS har tidligere nektet å la kvinnene hoppe i stor bakke fordi det ikke var plass i programmet. Det fikk Lundby til å reagere kraftig.

– Jeg gleder meg veldig til de to storbakkerennene i legendariske Oberstdorf, men det er helt tragikomisk at vi konkurrerer i den store bakken i verdenscupen til vanlig når vi er der nede, mens når det skal kjempes om VM-medaljer neste år, så må vi ned i den lille. Hvor er logikken i det? Dette er jo helt meningsløst, sa Maren Lundby i en pressemelding fra Skiforbundet i januar i år.

I etterkant har derimot hopp- og kombinertkomiteene i FIS gått inn for å kutte fra tre til én treningsdag under VM og OL, noe som også fikk FIS-styrets støtte i februar. Slik har det nå blitt plass til storbakkehopp også for kvinnene på VM-programmet.

