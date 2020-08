AaFK felt av grusomme minutter i andre omgang

Aalesund kollapset totalt på noen få minutter i andre omgang og tapte 0–4 borte for Sarpsborg 08 søndag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Aalesund tapte for åttende gang denne sesongen. Foto: Christoffer Andersen

Odd-Sølve Grannes

Sarpsborg 08 – Aalesund 4–0

Sarpsborg var best fra start til slutt i AaFKs 12. seriekamp for sesongen, men det var en ny kollaps som ble avgjørende for utfallet.

Bohinen måtte også gjøre flere endringer etter den etterlengtet seieren mot Start i midtuka. Parfait Bizoza ble flytta ned i forsvaret ettersom Daniel Gretarsson og Oddbjørn Lie måtte stå over med skade. Også Daan Klinkenberg tok plass i forsvarsrekka.

Ståle Stålinho Sæthre starta kampen som spiss. Sigurd Haugen var ikke klar for 90 minutter etter en skade, og Niklas Castro sonet karantene etter for mange gule kort. Allerede etter åtte minutter måtte derimot Sæthre ned i forsvarsrekka etter at Klinkenberg måtte ut med skade.

Unggutten Vetle Fiskerstrand kom inn på spissplass. 18-åringen Isak Dybvik Määttä spilte fra start som venstre vingback. Også Izunna Uzochukwu i ankerrollen var ny i startelleveren.

Les også AaFKs nykommer har tatt nivået, men fått et brutalt møte med Eliteserien: – Blandede følelser

Svak start

Aalesund starta kampen svakt. Sarpsborg dominerte innledningsvis, og AaFK var knapt på vertens banehalvdel i starten. Etter sju minutter hadde også Sarpsborg en kjempesjanse, men Jørgen Strand Larsen skjøt på innsiden av stolpen, før keeper Gudmund Kongshavn fanget ballen.

Utover i omgangen kom AaFK noe med mer, men var lite farlige på Sarpsborg banehalvdel. Hjemmelaget hadde flere store muligheter, men dårlige avslutninger og oppofrende forsvarsspill hindret scoring.

Dermed sto det 0–0 til pause, og Aalesund hadde et håp om poeng.

Tidligere Aafk-spiller Mustafa Abdellaoue scoret to mål fra straffemerket. Foto: Christoffer Andersen

Kollaps

Håpet fikk seg fort en trøkk av Sarpsborg. Kampbildet fortsatte på samme vis i den andre omgangen, og Sarpsborg fikk betalt. To grusomme minutter skulle ødelegge alt.

Først ble Sæthre forbispilt i ryggen på en Sarpsborg-spiller, mens Määttä var uoppmerksom. Det ga Ole Jørgen Halvorsen masse rom, og vingen spilte ballen til Ismaila Coulibaly, som trillet ballen lekkert i mål.

Sarpsborg kjørte på videre, og Strand Larsen fikk ballen i 16-meteren. På vei ut av den, gikk han i bakken i en duell med Uzochukwu. Dommeren pekte på straffemerket. Tidligere AaFK-spiller Mustafa «Mos» Abdellaoue satte straffen sikkert i mål fra 16-meter, selv om Kongshavn gikk riktig vei. Straffen var trolig noe billig.

Det slo virkelig lufta ut av AaFK. Like etterpå var Mohamed Ofkir centimeter fra å gjøre 3–0.

Da så Bohinen seg nødt til å gjøre grep. Etter 57 minutter tok treneren ut Fiskerstrand, som kom inn i første omgang, og satte inn Haugen. Også Markus Karlsbakk kom inn for Uzochukwu.

Haugens innhopp starta forferdelig. Det første han gjorde var å lage straffe.

Etter 3-0-scoringen falt intensiteten i kampen, og det skjedde ikke altfor mye, men på overtid spilte Sarpsborg seg inn i 16-meteren og Joachim Soltvedt kunne fastsette sluttresultatet til 4–0 på åpent mål.