Alex Craninx (i midten) feiret seriegull i sin første hele sesong som Molde-spiller. Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Først feiret han gull - så signerte han ny Molde-kontrakt

MFK-keeper drømmer om Champions League.

Molde-keeper Alex Craninx har signert på en avtale som gjør ham til Molde-spiller ut 2023. 24-åringen kom til Molde i fjor sommer og signerte da en avtale som i utgangspunktet fram til 2021-sesongen.

Craninx er født i Spania, men har belgisk pass. Denne sesongen spilte han 20 kamper for MFK, og var fast på laget da Andreas Linde var skadet i flere måneder i sommer.

Føler seg hjemme i Molde

– Det har vært fantastisk i Molde helt siden første dagen jeg ankom. Jeg føler meg hjemme her, og alle i klubben har tatt imot meg som sin egen sønn. De er veldig omsorgsfulle og har tatt godt vare på meg. Derfor er jeg veldig glad for å ha fornyet kontrakten. Nå skal jeg fortsatte å jobbe og sammen skal vi kjempe for å vinne flere titler, samtidig som vi drømmer om Champions League, sier Craninx til Molde Fotballklubbs hjemmeside.

– Vi er veldig glad for at Alex har forlenget sin avtale. Han har denne sesongen fått vist mye av potensialet sitt i perioden Andreas Linde var skadet, og har vist at han hører hjemme på dette nivået. Vi er trygg på at Alex vil fortsette sin utvikling og ta nye steg de kommende årene. Han er en særdeles hardtarbeidende type, som kjemper hver dag for å forbedre seg selv, og dytter de andre i riktig retning. Vi har hatt kultur for å utvikle topp-keepere i Molde de siste årene, så vi gleder oss til å fortsette å utvikle Alex og se hvor god han kan bli, sier trener Erling Moe til moldefk.no.

Craninx var flere år i Real Madrids ungdomsakademi, og trente flere ganger med de store stjernene på A-laget. Før han kom til Molde ringte han Martin Ødegaard, som var hans lagkamerat i halvannet år i Spania.