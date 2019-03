Slik blir nye Bislett Games

Bislett Games-sjef Steinar Hoen frykter ikke konsekvensene av de til dels omfattende endringene som mandag ble vedtatt for Diamond League-konseptet.

Endringene Hoen omtaler som «evolusjon, men ingen revolusjon» fikk grønt lys av styret i Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) under styremøtet i Doha.

Prinsippene for framtidens Diamond League-stevner, som har virkning fra neste år, ble godkjent av stevneseriens styre og stevnedirektørene for to uker siden.

Fire hovedendringer stikker seg ut:

Maks antall øvelser under hvert stevne reduseres fra 32 til 24, 12 for menn og 12 for kvinner

Lengden på hvert stevne kortes også ned fra to timer til 90 minutter

Innenfor Diamond League-konseptet skal ingen løpsøvelser være lenger enn 3000 meter

Antall Diamond League-stevner per sesong reduseres fra 14 til 12.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Plussfaktorer

Bislett-sjef Hoen ble innvalgt i styret i Diamond League på det omtalte møtet for to uker siden og kjenner prosessen som har ledet fram til endringene.

Han svarer følgende på spørsmål fra NTB om reduksjonen fra 14 til 12 stevner fra 2020 kan bety at Bislett Games er i fare:

– For alle arrangører ligger det en fare der, men (hvem som kuttes) skal bero på kvalitet og en del andre faktorer. De beste stevnene skal bli.

Hoen viser videre til at Bislett-arrangørene i 2018 kunne vise til utsolgt stadion, gode resultater og et stevne med mange internasjonale stjerner på plass. Det er plussfaktorer.

Han er videre krystallklar på at man ikke kan tillate seg «å ta foten vekk fra gasspedalen», men sier:

– Det er vel ikke tvil om at Bislett Games hører med i den øverste eliten. Vi har samtidig en jobb å gjøre og kan ikke hvile på laurbærene.

Leste du denne? Karsten Warholm gjorde store endringer i livsstilen. Her er grepene han tok

Attraktive øvelser

Hvilke øvelser som står i fare for å forsvinne ut av Diamond League-programmet som følge av at antallet skal ned fra 32 til 24, er det også for tidlig å konkludere rundt.

– Der er vi inne i en prosess. Det skal kuttes to tekniske og to løpsøvelser for å komme ned til 24, sier Hoen til NTB.

Han understreker videre at «markedet» skal tas hensyn til i valgene som gjøres og trekker fram 1500 meter og 400 meter hekk, to godbiter sett med norske øyne de siste sesongene, som attraktive øvelser det kan finnes gode grunner til å beholde.

Kuttet i antall øvelser henger nøye sammen med beslutningen om å redusere varigheten på den internasjonale TV-sendingen til 90 minutter. Bak det grepet ligger blant annet grundige studier av utviklingen i folks TV-konsum.

– Det har vært en gjennomgang med alle beslutningstakere. Gjennom den prosessen har man kommet fram til at et bedre TV-produkt forutsetter at ting går kjappere og med mer tempo. 90 minutter er det ideelle, sier Hoen.

5000 meter i forkant?

Selv om framtidens Diamond League-stevner ikke skal inneholde løpsøvelser lenger enn 3000 meter, betyr ikke det at den siste 5000- eller 10000-meteren er løpt under Bislett Games.

Ved siden av de 90 minuttene som er fastsatt til hovedstevnet, er det lagt opp til en halvtime i forkant der de lokale arrangørene kan legge inn andre spesielt attraktive øvelser.

– For norske TV-seere blir opplevelsen dermed på to timer, og da kan vi kjøre en 5000 meter eller andre ting som er av norsk interesse, avslutter Hoen.

Årets Bislett Games går torsdag 13. juni.

(NTB)