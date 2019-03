Brødrene Bø maktet ikke å glede seg over sølv: - Her er vi i VM, og så deler vi ut gull til ukrainere

ÖSTERSUND: Tribunene var tomme, vinden var iskald, solen forsvant bak Jämtlands åser og blåtimen tok over. Hvis blå er tristheten og melankoliens farge så hadde brødrene Bø en skikkelig blåtime de også på den nesten tomme skistadion. Da de sammen kom bort til de fem skrivende norske journalistene ga Tarjei og Johannes Thingnes Bø hverandre en god klem.

I øyekroken til storebror Tarjei var det en tåre. Ansiktet til Johannes var som hugget i stein. Ingen smil, ingen morsomheter. Bare ren skuffelse over det som hadde skjedd.

Det ble en dag hvor det gamle munnhellet til skøytelegenden Knut «Kupper’n» Johannesen ble virkelig.

– Sølv er nederlag, sa han.

Søndag ettermiddag fikk vi se hvor sant hans påstand fra 60-tallets skøyteverden ser ut i virkeligheten.

Lise Åserud, NTB scanpix

Ikke uovervinnelig likevel

Johannes Thingnes Bø, han som angivelig var uovervinnelig, hadde ett minutts forsprang. Han var fem skudd unna sitt andre VM-gull på to dager. Så gikk det galt. Ikke bare en gang, ikke to ganger, men tre ganger. Vips, så var en ukrainer (Dmitro Pidrutsjnij) forbi. Gullet glapp. Etterpå var det helsvart.

– Før siste skyting følte jeg at sølv ville være et stort nederlag. Det var min egen feil, og det plager meg skikkelig. Jeg gjorde ikke bare litt feil, jeg gjorde store feil. Det er så dårlig at det er en skam. Her er vi i VM, og så deler vi ut gull til ukrainere.

Tidligere på dagen hadde Tiril Eckhoff juble for sølvmedaljen på kvinnenes jaktstart. Det var ikke snakk om sølvjubel for 25-åringen fra Stryn. Han slo kontant fast at det ikke var noen grunn til å feire dette med kake. I den norske leiren har de tradisjon på å finne frem kakespade og sprudlende fruktjuice når det blir medalje.

– I dag fortjener jeg ikke kake. Jeg skal hjem og spise havre og melk.

Rundt ham i feltet gikk han sammen med løpere som ville jublet hemningsløst for en sølvmedalje. For vinnerhodet fra Stryn var det derimot helt mørkt.

– Jeg var helt ræva. Må bare innrømme at jeg kanskje ikke er bedre på stående skyting for tiden. Når du ser hvordan løpet blir, så forstår alle at sølv er skuffende.

Historien gjentok seg

Tarjei Bø har vært hakket dårligere enn lillebror hele sesongen. Men søndag hadde han los på en medalje. Han hadde truffet blinken 19 ganger, alt fungerte som en drøm. Men på det 20. skuddet skar det seg. Det aller siste skuddet for dagen ble en bom. Det ble likevel kamp om bronsen med franske Quentin Fillon Maillet. Det dro seg til spurtoppgjør. Tarjei Bø tapte.

Lise Åserud, NTB scanpix

– Jeg var helt iskald og hadde full kontroll da jeg gikk inn til skyting i dag. Jeg hadde gjort noen endringer og så bommer jeg likevel på det siste skuddet. Det var tungt å svelge. Jeg følte meg ganske god.

Han hadde opplevd omtrent det samme for ett år siden. I OL i Pyeongchang kjempet han også om medaljer på jaktstarten. Da bommet han også på det siste skuddet og endte på fjerdeplass da også.

– Det er ikke alltid det er rettferdig. Jeg må bare godta det.

Huskes lenge

Det var altså en av disse dagene for brødrene. En dag de med liten glede vil huske en stund.

– Dette er slike ting du vil huske hele karrieren. I hvert fall helt til du vinner et gull igjen.

Trenerens forklaring

De norske løperne har en fransk skytetrener, Siegfried Mazet. Johannes Thingnes Bø hadde ingen god forklaring på hva som skjedde. Han hadde bare erkjennelse av at han hadde prestert for dårlig. Mazet prøvde etterpå å forklare hva som skjedde i hodet på en skiskytter som kollapser slik på siste skyting.

– Han føler nok at han har lov til å bomme på ett skudd. Og da skjer det. Så misser han på «jokeren». Så våkner han, sier Mazet.

Franskmannen har ledet den norske skytingen siden våren 2016 og ble raskt populær. Nå måtte han forklare hva som skjedde på de fatale sisteskuddene.

– Etter to bom, tenker man «ikke flere bom nå». Så blir man veldig defensiv og glemmer hva man skal gjøre. Hadde han kunnet bomme på ett skudd og vinne gull, hadde han bommet på to. Kunne han bommet på fire, hadde han bommet på fem, forklarer Mazet.

Sølvvinneren har slitt med ståendeskytingen den siste måneden. Men etter å ha vunnet sprinten lørdag ettermiddag trodde han at det var ordnet opp i problemene.

Det var det ikke.

Onsdag skal to brødre fra Stryn ut for å gå 20 kilometer. VMs neste øvelse.

– Da skal jeg faen meg gi alt, sa en innbitt Tarjei Bø før han ba oss stryke bannskapen.