Johaug ble sekundert av løypevakt: – Therese, du er to minutter raskere enn beste gutt i går!

HOLMENKOLLEN: Det tok nesten seks kilometer. Så var alle de andre borte. I 24 kilometer gikk Therese Johaug i ensom majestet under Kollen-tremila.

Spørsmålet var hvor stor avstanden ville bli mellom verdens suverent beste distanseløper og alle de andre.

På baksiden av Kollen-kapellet sprintet en av løypevaktene opp ved siden av Johaug.

– Therese, du er to minutter raskere enn beste gutt i går!

Johaug hadde ikke tid til å svare.

– Men jeg flirte godt inne i meg. Uansett kan det ikke sammenlignes. Jeg trente selv i løypene lørdag, og det var kjempetungt føre da guttene gikk sin femmil.

Fakta: Therese Johaug Født: 25. juni 1988 Fra: Dalsbygda Klubb: IL Nansen Medaljer OL: Gull stafett 2010, sølv 30 km 2014, bronse 10 km klassisk 2014. Medaljer VM: Gull stafett 2011, gull 30 km fristil 2011, gull 10 km fristil 2013, gull stafett 2013, gull 15 km skiathlon 2015, gull stafett 2015, gull 30 km klassisk 2015, gull 15 km skiathlon 2019, sølv 15 km skiathlon 2015, bronse 30 km klassisk 2007, bronse 15 km skiathlon 2011, bronse 30 km klassisk 2013. Gull 15 km i Seefeld 2019, gull 10 km i 2019, gull 30 km 2019, sølv stafett 2019

JON OLAV NESVOLD, BILDBYRÅN

Har vunnet 13 av 13 mulige

Johaug vant som hun ville i løypene hun har trent så mye i det to siste vintrene.

I mål var hun ett minutt og 46 sekunder foran russiske Natalja Neprjajeva. Det er utklassing.

Dermed har Johaug vunnet 13 av 13 mulige distanserenn i verdenscupen og VM i comeback-sesongen.

Landslagstrener Ole Morten Iversen mener det Johaug har gjort hele sesongen er «en egen klasse».

– Kunne hun hamlet opp med gutta i dag?

– Therese kan på gode dager komme godt opp på herrelisten. Hun hadde vært langt oppe på femmila med det løpet i dag. Så stor forskjell er det på hun og resten (av jentene).

– Hva må konkurrentene gjøre for å ta igjen forspranget hennes?

– Trene mer. Trene bedre. Holde på lenger. Therese er ikke noen ungjente heller. Hun har holdt på i mange år og på en måte gått veien. Hun har gjort et vanvittig treningsarbeid, som hun nyter godt av. Det vil komme løpere som gjør det senere også, men akkurat nå er det langt ned til neste når Therese har gode dager, mener landslagstreneren.

Johaug ler av antydningen om at hun kunne konkurrert med herrene.

– Jeg tror jeg fortsatt skal konkurrere i dameklassen, ikke bryne meg på «gutta boys!».

Tore Meek, NTB scanpix

«Virker umulig»

Kollen-toer Natalja Neprjajeva føler det som en «wow-opplevelse» hver gang hun er nær i nærheten av Johaug.

– Det er så vanskelig å si hva man kan gjøre for å ta henne igjen. Man må selvfølgelig trene og trene, men det virker umulig å si hva man skal gjøre for å ta igjen henne.

Svenske Ebba Andersson vant spurtduellen med Ingvild Flugstad Østberg om tredjeplassen. Hun tror det blir vrient slå Johaug i nær fremtid.

– Så fort hun går nå, skal det mye til for å lykkes med det. Men det kommer alltid nye konkurranser og muligheter. Det er bare å fortsette med å gå så fort som mulig. Det gjelder å gjør en bra treningsjobb og hele tiden forsøke å utvikle seg.

– Hva kan dere svensker gjøre for å ta henne igjen?

– Akkurat nå holder svensk langrenn et høyt nivå. Det er noe vi skal utnytte. Vi har så mange sterke løpere at vi kan få hverandre til å gå enda fortere.

En av tidenes beste

Flugstad Østberg mener lagvenninnen er en av tidenes beste kvinneløpere.

– Hun er såpass overlegen i så mange renn på rad. Det er vanskelig å si at hun er akkurat det, men det er veldig imponerende. Jeg tror de fleste skulle hatt ganske store problemer med å holde følge med henne, uansett om det var nå eller ti, eller tyve år siden.

– Hva skal til for å ta henne igjen?

– Vi kan på våre gode dager. Det går an. Man må bare trene og gå bra på ski, i tillegg til å være offensiv i hodet. Da er det mulig.

Charlotte Kalla, som ble nummer fem i Kollen, er den utlendingen som har vært nærmest Marit Bjørgen og Therese Johaug de siste 10 årene. Hun er imponert over hvor flink Johaug har vært til å prioritere og trene smart i perioden hun har vært utestengt.

– Er det i det hele tatt mulig å slå henne?

– Alt er mulig. Hun leverer og imponerer helg etter helg.

– Har verden sett en bedre distanseløper?

– Oi. Jeg vet faktisk ikke. Hun er rå.

– Hvordan skal dere slå henne neste sesong?

– Vi får forsøke å gjøre en bra jobb i sommer og høst.

Vet at det snur fort

Da vi spør Johaug om hun savner konkurranse, svarer hun:

– Nei. Jeg føler at jeg får konkurranse. Og jeg vet at det snur fort. Denne sesongen har vært en drøm. At jeg skulle være ubeseiret så lenge, har jeg ikke helt klart å skjønne.

Johaug har vært utladet etter hjemkomst fra Seefeld-VM, som endte med tre individuelle gull.

– Er du glad comebacksesongen snart er over?

– Ja! Jeg skal forsøke å nyte siste del. Sesongen er fort over, og så er det på’n igjen med alle treningstimene. Jeg må nyte mens jeg kan.

Johaug vurderer å gå den klassiske sprinten i Drammen tirsdag.

Deretter venter nytt verdenscuprenn i Falun før verdenscupfinalen i Québec.

– Skulle du ønsket du fikk gå femmil her i Kollen?

– Jeg ville ikke sagt nei takk til det.

Det spørs som konkurrentene er enig med henne i akkurat det.