Russeren Tatjana Sorina gikk lenge i rygg på Johaug. Det likte 33-åringen fra Dalsbygda ekstremt dårlig.

– Jeg var forbannet. Hun gikk og tråkket på stavene mine seriøst hele tiden. Jeg ble irritert. Man kommer ut av rytmen når noen går på stavene dine hele tiden. Det er unødvendig, sier Johaug til NRK.

Johaug legger til at hun ikke vil skylde på russeren for at Karlsson var 0,3 sekunder bedre.

– Jeg sa fra, så hun kan ha det i tankene til neste gang, sier Johaug til pressen.

GIKK I RYGGEN: Tatjana Sorina hang seg på Therese Johaug under 10 kilometeren i Lillehammer. Foto: Fredrik Varfjell

Johaug går ikke med på at det kan forklares med at Sorina har en annen takt.

– Da må hun legge seg lenger bak meg. Du kan ikke argumentere for frekvens eller takt. Du skal ikke gå på utstyret til den foran deg, sier Johaug.

Landslagstrener Ole Morten Iversen var så opptatt av sekunderinger at han ikke så Sorina på bakskiene til Johaug. Men han fortalte i pressesonen at han hadde tatt det opp med russerne.

Ifølge Egor Sorin, Tatjana Sorinas trener og ektemann, var russeren lei seg etter løpet.

– Tatiana er lei seg overfor Therese for at det skjedde, men for hennes del var det ikke enkelt å gå i samme rytme som henne, for Tatiana går bredere, mens Therese går med mer frekvens. Selvfølgelig kan dette skje i nedoverbakke, men hun er lei seg for at det skjedde. Jeg skjønner at det ikke er enkelt å holde seg rolig, sier Egor Sorin til NRK.

STAFETT-SØLV: Tatjana Sorina tok VM-sølv med Russland i Oberstdorf forrige sesong. Norge vant. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Karlsson smilte godt etter seieren.

– Om jeg hadde blitt nummer to med noen tideler bak, hadde jeg også vært fornøyd. Men det er så klart noe ekstra og en stor bonus å vinne, sier Karlsson ifølge SVT.

– Det var et veldig tett løp. Jeg hørte det byttet på litt hele tiden. Jeg måtte kjempe med meg selv hele veien, sier Johaug til arrangøren.

På passeringene underveis på 10-kilometeren var de omtrent likt hele veien:

0,9 km: Karlsson 1,5 sekund foran

2,4 km: Johaug 0,4 foran

3,7 km: Karlsson 0,2 foran

4,6 km: Johaug 1,9 foran

6,1 km: Karlsson 0,1 foran

7,4 km: Johaug 0,6 foran

8,3 km: Karlsson 1,1 foran

9,8 km: Johaug 0,4 foran

I mål: Karlsson 0,3 foran

Sist helg vant Karlsson intervallstarten i klassisk, før Johaug vant duellen på jaktstarten dagen etter.

Det er Karlssons tredje stikk individuelt mot Johaug på distanse i verdenscupen. Karlsson er den første som slår Johaug tre ganger på distanse siden nordmannen kom tilbake i 2018 etter dopingdommen.

Stina Nilsson slo Johaug to ganger i 2019.

Frida Karlsson kan igjen få tilbake den gule trøyen nå:

Rørt Fossesholm

Rosie Brennan tok tredjeplassen foran Helene Marie Fossesholm som imponerte i comeback.

Fossesholm har hatt en tung oppkjøring, og var svært rørt etter et toppløp i sesongens første renn i verdenscupen.

– Jeg legger mye press på seg selv og har mye forventninger til meg selv, men jeg har måtte legge det litt til side. Jeg kunne ikke ha de største forventningene, sier Fossesholm til VG.

Øvrige norske: Tiril Udnes Weng (6), Heidi Weng (9), Ragnhild Haga (10), Ingvild Flugstad Østberg (14), Lotta Udnes Weng (15), Anne Kjersti Kalvå (24), Silje Theodorsen (25), Karoline Simpson-Larsen (30), Silje Øyre Slind (34) og Elena Rise Johnsen (47).