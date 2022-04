Den 51 år gamle fysioterapeuten fra Ålesund var på vei til Valldal på Sunnmøre da det ukjente engelske nummeret dukket opp på telefonskjermen. Han hadde fått et varsel om at det kunne komme en telefon fra England, men ikke fra hvem eller hva det dreide seg om.

– Klopp rakk bare å si hei, før forbindelsen ble brutt. Jeg fikk parkert ved en fergekai like etter tunnelen. Der fikk jeg ringt opp igjen.

Det som fulgte var en ren salgssamtale, ifølge Eliassen. I over én time forsøkte Klopp å overtale ham til å bli klubbens nye fysioterapeut og bindeleddet mellom Klopp og det medisinske apparatet i klubben.

– Henvendelsen kom på forsommeren i fjor, og alt skulle skje veldig fort og være klart til sesongoppkjøringen, forteller Eliassen.

Egil Eliassen (51) Født og oppvokst i Ålesund.

Utdannelse i fysioterapi fra Berlin.

Arbeidet fem år ved et tysk toppidrettssenter fra 1995 til 2000.

Drev privat praksis i hjembyen fra 2000 til 2005, samtidig som han var fysioterapeut for damelandslaget i alpint.

Fysioterapeut i VfL Wolfsburg fra 2005 til 2008, under trener Felix Magath.

Fysioterapeut for herrelandslaget i alpint fra 2008 til 2009.

Fysioterapeut i Schalke 04 fra 2009 til 2014, igjen under Felix Magath.

Siden 2014 har han drevet privat praksis i Ålesund. Gift og to barn.

Klubben ville ikke ha enda en tysker

Eliassen har aldri truffet Klopp, men jobbtilbudet har en forklaring. Nordmannen var i flere år fysioterapeut i tyske bundesligaklubber, først i Wolfsburg, deretter i Schalke 04.

– Slik jeg forsto det på ham, så hadde mitt navn dukket opp gjennom hans kontaktnett i Tyskland, forteller Eliassen.

Nordmannen skal ha passet perfekt til profilen Klopp var ute etter: Vedkommende skulle ikke være tysk, men ha erfaring fra tysk toppfotball.

– Vi fikk veldig god kjemi i løpet av samtalen, og jeg må jo innrømme at jeg ble smigret over henvendelsen. Jeg tenkte jo litt: Er det noen som tuller med meg?

Men det var det ikke. Meldinger som Aftenposten her sett bekrefter historien. To dager senere satt Eliassen i forhandlingsmøte med klubbens sportsdirektør, en jurist og en representant fra det medisinske apparatet i klubben. Så kom kontrakten på e-post: Et tilbud om to år pluss muligheter for to til.

– Umiddelbart var tanken: Dette er noe jeg bare er nødt til å gjøre, sier Eliassen.

Egil Eliassen var med på noen av Schalke 04s største triumfer. Her foran bortekampen mot Real Madrid i Champions League i 2014, sammen med spissen Klaas-Jan Huntelaar (t.v.), klubbens psykolog Theresa Holst og keeperen Ralf Fährmann. Foto: Privat

Visste hva han ville ha gått til

Etter diskusjoner med familien, besluttet imidlertid Eliassen å takke nei til tilbudet. Men det handlet ikke bare om familiære årsaker. Han tror også at han skulle ha klart å funnet en løsning for klinikken han nå driver i Ålesund.

– Men jeg har vært i et slikt miljø tidligere, og visste derfor hva jeg eventuelt hadde gått til. Det er en fantastisk jobb, men den er altoppslukende.

– På hvilken måte?

– Har du først takket ja, er du en del av et system der det kreves 100 prosent ytelse hele tiden – ikke bare åtte timer dagen. Det ville ha gått på bekostning av noe.

Eliassen var i tre år fysioterapeut i Wolfsburg og fire år i Schalke 04 – i begge klubbene under trenerlegenden Felix Magath. Innimellom disse to klubbene var han i to år fysioterapeut for det norske herrelandslaget i alpint.

– Dersom jeg ikke hadde hatt vært inne i toppfotballen tidligere, hadde jeg helt sikkert signert med en gang og dratt over.

Som fysioterapeut for alpinlandslaget var Egil Eliassen med på flere triumfer. Her sammen med hovedtrener Marius Arnesen og Aksel Lund Svindal etter sistnevntes VM-gull i 2009. Foto: Tor Richardsen / NTB

Kunne ha blitt med på tidenes sesong

Hadde Eliassen tatt jobben, ville vi sett ham på TV løpende inn på banen når Mohamed Salah og de andre spillerne trenger behandling. Av og til tenker på hva han kunne vært med på.

Hittil har han gått glipp av en cupfinale. Det kan bli to til denne sesongen. Og kanskje et ligamesterskap om alt går Liverpools vei de to neste månedene.

– Det er inspirerende å jobbe for slike personer som Klopp. Likevel, jeg angrer ikke på at jeg sa nei.

PS. Og hvem fikk jobben til slutt? Klopp måtte til Tyskland. Der fant han Lena Aschenbrenner.