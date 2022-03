KFUM–Viking 0–5

Til tross for at solen jobbet iherdig på Intility Arena lørdag ettermiddag, ble det en sportslig gråværsdag for KFUM. Regjerende mester Viking satte en kontant stopper for «Kåffas» jakt på klubbens første NM-semifinale noensinne.

Men selv om cupeventyret er over for denne gang, kan hovedstadsklubben likevel slippe jubelen løs denne helgen.

Fredag tok nemlig «Kåffa» en av sine viktigste seirer i klubbens 83 år lange historie. Etter 12 år med venting, håp og innsats godkjente Byrådet i Oslo endelig festekontrakten til det «nye» arenaprosjektet KFUM Familiearena.

– Det er mye viktigere enn avansement for oss, sier daglig leder i KFUM Thor-Erik Stenberg til Aftenposten.

Å vinne fotballkamper er krydder i hverdagen, men for KFUM som klubb handler godkjenningen om overlevelse, sier Stenberg videre. Dersom øvrige søknader blir godkjent før sommeren, ligger det an til byggestart ved utgangen av 2022.

– Å få på plass infrastruktur på Ekeberg er helt avgjørende for oss som klubb hvis vi skal fortsette å operere på dette nivået. For oss er vedtaket absolutt viktigere enn å slå Viking, konstaterer Stenberg.

Utenomsportslig går dermed det meste etter planen for Ekeberg-laget. På kunstgressmatten lørdag derimot var det tidvis lite som fungerte for hjemmelaget.

Planlagte fasiliteter for KFUM Familiearena Ny fotballstadion

Svømmehall

Treningssenter

Seks minibaner under bakken til barnefotball

Barnehage

Klubblokaler

Tidlig kalddusj

Publikum rakk knapt å sette seg før Jonas Brauti i KFUM-buret måtte hente første ball ut av nettmaskene.

Allerede to minutter ut i oppgjøret på Intility Arena fant Kristoffer Løkberg en umarkert Veton Berisha i KFUM-boksen. Spissen lot seg ikke be to ganger og sendte forhåndsfavorittene fra vest kontant i føringen.

Snaut 20 minutter senere noterte Løkberg seg for dagens andre målgivende. Midtbanespilleren kom seg fri bak forsvarsrekken til «Kåffa» etter en perfekt vektet stikker fra Zlatko Tripic. Uegoistisk trillet han ballen til Kevin Kabran, som enkelt doblet ledelsen for gjestene.

KFUM fikk etter hvert hevet seg noe før hvilen. Uten at det resulterte i tellende resultat for vertene.

Kevin Kabran satte inn 2–0 de regjerende mesterne. Foto: Christoffer Andersen, NTB

Jakter cup-dobbel

Med unntak av at KFUMs Bilal Njie og målscorer Kabran røk i tottene på hverandre ti minutter etter hvilen, så sank spenningen etter hvert i takt med solen og kvikksølvet.

Veton Berisha punkterte kampen 20 minutter før full tid da han enkelt vippet inn sin andre for dagen. Niklas Sandberg banket inn to scoringer mot slutten og fastsatte resultatet til 0–5.

Vertene fra Oslo øst var aldri i nærheten av å true gjestene, og det ble til slutt en oppskriftsmessig seier for Viking. Dermed har de regjerende mesterne fremdeles muligheten til å forsvare gullet fra 2019.

Semifinalene i cupen spilles 6. og 7. april. Oppgjørene trekkes etter kvartfinalene er ferdigspilt søndag.

Finalen er satt til lørdag 30. april.

