Juryen tok et utradisjonelt grep da årets trener ble kåret. Under kan du se hvem som vant de 13 forskjellige prisene på Idrettsgalla Sør.

Lørdag kveld hyllet idretten på Sørlandet seg selv. I Sør Amfi i Arendal var over 500 samlet da våre lokale idrettshelter ble gjort stas på.

Prestasjoner fra de siste to årene var gjeldende i og med at koronapandemien sørget for at fjorårets galla ble avlyst.

Verdt å merke seg er det at juryen hadde tatt et utradisjonelt grep i kategorien «årets trener». Alle de tre nominerte – skiskyttertrenere Roger Grubben, sandvolleytrener Jetmund Berntsen og håndballtrener Ole Gustav Gjekstad – vant pris.

Bakgrunnen er at elevene deres alle har levert resultater på øverste hylle.

Marte Olsbu Røiseland vant medalje i samtlige sju øvelser i skiskytter-VM i Anterselva – inkludert fem gull. Mens landslagstrener Jetmund Berntsen var sentral da Anders Mol og Christian Sørum vant gull i Tokyo-OL. I tillegg ledet Ole Gustav Gjekstad Vipers til gull i Champions League.

Her kan du se hvem som var nominert: Her er de nominerte.

Her er prisvinnerne i de ulike kategoriene:

Idrettsglede for alle: Lauvåsen Idrettsforening

Årets Koronapris: Mandals Turnforening

Årets Parautøver / Lag: Aida Husic Dahlen, Randesund IL

Årets mannlige utøver: Søren Wærenskjold, Mandal CK

Bedriftsidrettens hederspris: Brynhild Kristiansen

Årets Team / Lag: Vipers Kristiansand

Årets Idrettslag: Kristiansands Cykleklubb

Årets unge kvinnelige utøver: Malene Rypestøl, Vågsbygd svømmeklubb

Årets unge mannlige utøver: Brage Takle, Kristiansand Orienteringsklubb

Årets kvinnelige utøver: Marte Olsbu Røiseland, Froland IL

Årets trener (tre vinnere): Ole Gustav Gjekstad, Vipers Kristiansand, Roger Grubben, Sirdal Skilag og Jetmund Berntsen, IL Dristug

Årets ildsjel Vest-Agder: Per Magne Sinnes, Sirdal skilag.

Årets ildsjel Aust-Agder: Jørn Holmestrand, Svermen/ØIF Arendal

Årets hederspris: Eirik Verås Larsen