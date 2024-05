– Vi tar ut en liten gruppe utøvere i det første uttaket, og alt skjer i tett dialog med særforbundene. Dette er utøvere som har tatt kvoteplasser og dokumentert form eller prestasjonsnivå, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

– Det er fortsatt tidlig i sesongen, og en rekke utøvere skal ut i konkurranser før de blir tatt ut. Andre ønsker å holde momentum og ekstra skjerping i treningsarbeidet ved å vente med uttaket. Dette stiller Olympiatoppen seg naturligvis bak, legger han til.

Bokserne Sunniva Hofstad og Omar Mohamed Shiha fikk OL-billett tirsdag. Det samme gjorde roerne Thea Helseth, Inger Seim Kavlie, Lars Martin Benske og Ask Jarl Tjøm .

Det har vært knyttet stor spenning til uttaket i roing. Tre kvinner har kjempet om to plasser i dobbeltsculleren: Helseth, Kavlie og Jenny Marie Rørvik. Nå har valget altså falt på de to førstnevnte.

I seiling er en kvintett klar for Paris-lekene: Line Flem Høst, Mina Mobekk, Hermann Tomasgaard, Marie Rønningen og Helene Næss .

Taekwondoutøveren Richard Ordemann er klar for sitt andre OL

Den siste utøveren som foreløpig har fått innvilget OL-billett, er vektløfteren Solfrid Koanda fra Larvik. 25-åringen tok tre gull, i henholdsvis rykk, støt og sammenlagt, i 87-kilosklassen under EM i bulgarske Sofia tidligere i år.

Tirsdagens uttak fra Olympiatoppen inneholdt også to utøvere til Paralympics: Gullfavoritt Birgit Skarstein i roing og svømmeren Fredrik Solberg .

Ved side av utøverne som har fått grønt lys til Paris-lekene er håndballandslagene for kvinner og menn klarert for deltakelse. Oversikten over hvilke spillere som utgjør de norske troppene vil bli offentliggjort først i juli.

Sommer-OL i Paris arrangeres 26. juli til 11. august 2024. Norges mål er åtte medaljer, har toppidrettssjef Tore Øvrebø uttalt.

Neste uttak er planlagt 4. juni.