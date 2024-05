Det var en særs viktig trepoenger for San Jose, som kjemper i bunnen av MLS' Western Conference. Laget har bare tatt ti poeng på tolv kamper og ligner ikke en sluttspillkandidat.

Lørdag startet det også tungt for Pellegrino og lagkameratene. Rafael Navarro gjorde 1-0 etter drøye halvtimen, mens Omir Fernandez doblet ledelsen for vertene.

Så var derimot den tidligere Bodø/Glimt-stjernen Pellegrino frampå og skaffet en redusering like før pause. Han fikk ballen i Rapids-boksen og hamret den i mål via armen på en av hjemmelagets forsvarsspillere.

To på rad

Fem minutter på overtid i første omgang satt utligningen for Earthquakes. Hernan Lopez kom stormende inn i feltet etter en corner og scoret sikkert.

Snuoperasjonen ble fullbyrdet halvveis i annen omgang. Kaptein Cristian Espinoza kom fri på høyresiden og scoret alene med den tidligere Manchester City-keeperen Zack Steffen.

Pellegrino ble byttet ut snaue 20 minutter før slutt. Han har scoret tre ganger på ti kamper i MLS. San Jose har nå vunnet to strake kamper etter en forferdelig seriestart.

Mange nordmenn

Seks nordmenn var i aksjon i MLS lørdag, og det ble seier for fire av dem. Birk Risa spilte hele kampen da New York City vant 3-2 borte mot Sigurd Rosted og Toronto.

Dennis Gjengaar og New York Red Bulls slo bunnlaget New England Revolution 4-2, mens Tomas Totland bidro i St. Louis Citys 3-1-seier over Chicago Fire.

Philadelphia Union og Jacob Glesnes har slitt den siste tiden. Lørdag ble det 2-3-tap hjemme mot Orlando City i en kamp der den tidligere Atalanta-spissen Luis Muriel scoret to ganger.

Benteke-show

En annen aldrende stjernespiss som markerte seg, var Christian Benteke som mange husker fra tiden i Aston Villa, Liverpool og Crystal Palace. Han scoret hattrick og fikset 3-2-seier for DC United over Stian Gregersens lag, Atlanta United.

Gregersen var ikke i troppen til lørdagens kamp. Han har nylig slitt med en kneskade, men fikk et innhopp mot Minnesota United sist helg.

Bjørn Inge Utvik var ubenyttet reserve da Vancouver Whitecaps ble knust 0-3 av Los Angeles FC.