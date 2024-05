Tuchel forlater Bayern München-jobben etter denne sesongen. Avgjørelsen ligger tilsynelatende fast selv om klubben skulle ende med å vinne finalen i Champions League.

En mulig retur til engelsk fotball lokker åpenbart.

– Jeg vil helst ikke svare på det …, men det er ingen hemmelighet at jeg elsket å være i Chelsea. Jeg elsket England, og jeg elsket Premier League, sier den 50 år gamle tyskeren i et intervju med TNT sports.

Et klarere England-friere skal det godt gjøres å finne. Tuchel tok Chelsea til seier i Champions League i 2022 før han byttet til Bayern München. Også der hadde han en kontrakt som opprinnelig strakte seg to år lenger fram i tid.

Tuchel fikk beskjed allerede i februar om at tiden hans i Bayern München var over, ett år før kontrakten hans går ut i 2025. De høye herrer i den tyske klubben kunne ikke akseptere at de var helt kjørt av lasset i kampen mot årets tyske seriemesterskap.

Tuchel sier at den avgjørelsen er endelig, selv om utfallet skulle bli at Bayern slår Real Madrid i semifinalen og tar seg til finale mot Borussia Dortmund i Champions League.

– Det er veldig usannsynlig at jeg fortsetter i Bayern München. Vi er enige om en avtale, og initiativet om at jeg skulle slutte kom fra klubben, sier Tuchel.