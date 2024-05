– Jeg trodde det var tull, sier Melhus til VG på spørsmål om hva han synes om at Meek vil bokse mot ham.

For en tid tilbake dukket det opp bilder og videoklipp i sosiale medier der Meek trener boksing. Profiler som UFC-fighter Jack Hermansson hengte seg på og støttet en norsk «superfight».

– Hvis Emil skal opp i bokseringen mot meg ... Han kommer til å ligge langflat i første runde, sier Melhus, som i april tok sin 12. seier av like mange mulige.

Han har WBOs interkontinentale tittel i cruiservekt, og er rangert som nummer syv i forbundet.

Kevin Okyere Melhus Vis mer ↓ Født: 23. oktober 1989 (34 år).

Høyde: 189 cm.

Vektklasse: Cruisevekt og tungvekt.

Er ubeseiret på sine 12 proffkamper, syv har endt med seier på knockout.

Forsvarte den interkontinentale tittelen i WBO da slo tyske Pascal Wolters på teknisk knockout 6. april.

Meek på sin side er kjent for sin MMA-karriere med 10 seirer og seks tap som proff. Han gikk blant annet fire kamper i UFC.

– Jeg tror ikke Kevin helt skjønner hvilken type han har med å gjøre, svarer Meek når han hører spådommen til Melhus om en tidlig knockout.

– Får gåsehud

35-åringen bekreftet tidligere i år at han er ferdig som MMA-utøver. Samtidig understreket han at det har vært et savn å kunne gå kamp hjemme i Norge.

Profesjonell MMA er ulovlig i Norge, mens loven mot proffboksing ble opphevet i forkant av den historiske kampen til Cecilia Brækhus i Oslo Spektrum 1. oktober 2016.

– Da var jeg oppe i ringen, og hørte buldrende heiarop med «Emil, Emil, Emil». Jeg får gåsehud av å tenke på det. Jeg har et stort brennende ønske om å få gå én kamp på hjemmebane, sier Meek.

– Jeg ønsker meg et helnorsk oppgjør, og jeg har alltid søkt mot de tøffeste og beste fighterne. I MMA møtte jeg Rousimar Palhares og Kamaru Usman – det var fightere ingen ønsket å møte på det tidspunktet, fortsetter Meek.

Emil Weber Meek Vis mer ↓ Født : 20 august 1988 (35 år)

Høyde : 181 cm

Kampvekt : Weltervekt (77 kg)

Vant fire amatørkamper før han debuterte som proff i 2011.

Gikk totalt 17 profesjonelle MMA-kamper – ti seirer, seks tap og én «no contest».

Ble verdenskjent da han slo brasilianske Rousimar Palhares på knockout i organisasjonen Venator FC i mai 2016.

Kort tid etterpå fikk han kontrakt med verdens største MMA-organisasjon, UFC, og debuterte med seier mot Jordan Mein i desember 2016.

Tapte de tre neste kampene i UFC, deriblant mot den kommende mesteren Kamaru Usman på poeng.

Gikk én kamp i franske Ares (tap) før han avsluttet karrieren med seier i det polske forbundet KSW i 2022.

Nå beskriver han det «som en ære» dersom han hadde fått muligheten til å møte Melhus i bokseringen. Sistnevnte er ikke like positiv.

– Jeg har ingen ting å vinne på det – null sportslig. Med all respekt for det Emil har gjort i MMA-buret, så blir dette for stor forskjell på nivået, sier Melhus.

– Mener du Meek ikke vet hva han snakker om?

– Hvis han tror det er lett for ham å gå i bokseringen, vet han definitivt ikke hva han snakker om.

Profesjonell kampsport handler ikke alltid om sportslig utbytte, noe møtet mellom Mike Tyson og Jake Paul i juli er et eksempel på. Det vet også Meek.

Klar til høsten?

– Det er lite som skremmer meg ved boksing. Det er flere regler, kortere runder og større hansker, kontrer Meek som nå samarbeider med boksetrener André Sollund.

– Emil er hurtig, eksplosiv og har et bra treffpunkt. Han bra trykk i slagene, sier Sollund til VG.

Han mener Meeks bokseferdigheter og forståelse er «på et greit nivå», og at det er det de jobber med å utvikle nå.

– Når tenker du at han er der at han kan møte Melhus?

– Jeg må se ham sparre skikkelig først, og hvordan han reagerer på fellene som settes. Han er ikke en som Melhus bør ta for gitt at han slår, sier Sollund og antyder at eleven kan være klar allerede til høsten.