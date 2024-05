Det opplyser Manchester City torsdag ettermiddag. Ederson, som er regnet som en av verdens beste sisteskanser, pådro seg skaden i en duell med Tottenhams Cristian Romero tirsdag kveld.

Brasilianeren ble erstattet av tyske Stefan Ortega Moreno, som også er ventet å stå i mål mot West Ham kommende søndag.

Da skal Premier League-tittelen for sesongen 2023/2024 deles ut. Manchester City leder serien med to poeng på Arsenal før den siste runden. Det skyldes blant annet Erling Braut Haalands to mål mot Tottenham.

Etter kampen brukte nordmannen tid på å lovprise innbytter Ortega Moreno.