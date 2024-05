Den 88-årige treneren D. Wayne Lukas fikk sin sjuende seier i Preakness Stakes.

På en gjørmete bane stormet 10-oddseren inn til seier to uker etter at hesten vant et av rammeløpene under Kentucky Derby.

Mystik Dan ble nummer to og mistet dermed sjansen til å bli Triple Crown-vinner. Tapet gjør det lite sannsynlig at hesten deltar i det tredje løpet, Belmont Stakes på Saratoga-banen 8. juni.

Seize the Grey var blant de minst betrodde hestene i feltet på åtte, men med Lukas som trener var hesten umulig å utelukke.

I løpets 149-årige historie har ingen salet opp flere hester enn 88-åringen, 48 stykker siden debuten i 1980.

Etter at Muth ble strøket som følge av feber var Mystik Dan favoritt til 3 i vinnerodds, men jockey Brian Hernandez Jr. greide ikke å gjenta det perfekte løpet fra Kentucky Derby. I stedet var det Jaime Torres som red Seize the Grey til triumf.

Det var siste Preakness på Pimlico-banen før den skal gjennomgå en omfattende oppgradering. Neste års løp vil bli holdt der midt under byggeprosessen.

Belmont Park er allerede under ombygging, og derfor vil årets Belmont Stakes bli avviklet i Saratoga for første gang.