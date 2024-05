24-åringen fra Halden har levert en sterk sesong for et Celta som til tider har slitt. 13 mål gir 12.-plass på scoringslisten som landslagskamerat Alexander Sørloth topper med 23 etter at han scoret elleville fire mål for Villarreal mot Real Madrid søndag.

Larsen sendte Celta i ledelsen etter en times spill i søndagens bortekamp. Hugo Sotelo slo en pasning inn i feltet som nordmannen hadde få problemer med å pirke i mål.

Bare minutter senere var han igjen involvert da Jonathan Bamba doblet føringen. Larsen nærmest kopierte pasningen han fikk av Sotelo da han assisterte Bamba. Deretter ble nordmannen byttet ut.

Det skulle så bli spennnig. Bruno Mendez reduserte etter 87 minutter og langt inne i overtiden fikk Antonio Puertas muligheten til å utligne på straffespark, men skuddet gikk i tverrligger og over.

Celta har slitt i bunnstriden store deler av sesongen, men tre seirer på de fire siste kampene gjør at laget har sikret plassen før serieavslutningen om en uke.

Sesongen avsluttes med kamp mot Valencia hjemme i Vigo.