Ifølge finansmagasinet er Ronaldo idrettsverdenens beste betalte med en anslått inntjening på rundt 2,78 milliarder kroner i året.

Over to milliarder av disse blir utbetalt av den saudiarabiske klubben Al-Nassr, som Ronaldo spiller for.

I tillegg tjener han gode penger på sponsoravtaler med blant andre sportsmerket Nike og kryptoplattformen Binance. Totalen sørger for at han er tidenes best betalte fotballspiller.

Bak Ronaldo følger golfspilleren Jon Rahm. Spanjolen tjener, i likhet med Ronaldo, gode penger på Saudi-Arabias sportsengasjement. Rahm står med en total årlig inntjening på 2,1 milliarder kroner etter overgangen til LIV-touren i desember.

Inter Miamis Lionel Messi følger på tredjeplassen med en årslønn på 1,44 milliarder kroner. Paris Saint-Germains Kylian Mbappé (nummer seks med 1,18 milliarder i inntjening), Al Hilals Neymar (nummer sju, 1,15 milliarder) og Al Ittihads Karim Benzema (nummer åtte, 1,13 milliarder) er de resterende fotballspillerne på listen.

Basketballstjernene LeBron James (1,37 milliarder), Giannis Antetokounmpo (1,19 milliarder) og Steph Curry (1,09 milliarder) er nummer fire, fem og ni på listen.

Baltimore Ravens-quarterback Lamar Jackson er nummer ti med sin årlige inntjening på 1,07 milliarder kroner.