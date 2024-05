Lørdagskamper med avspark 12.30 lokal tid er ikke Klopps favoritt, og særlig reagerte han på at Liverpool måtte spille på det tidspunktet mot West Ham sist helg, etter et svært tøft kampprogram.

– Det er et generelt problem, men det var kriminelt at de våget å gi oss kamp torsdag, søndag, onsdag og så lørdag 12.30. Jeg ventet på at Amnesty International skulle gripe inn, sa Klopp på sin pressekonferanse.

I løpet av de nevnte kampene avga Liverpool poengene som sendte laget ut av gullkampen i Premier League og ut av europaligaen.

Klopp mener at Premier League-lagenes tøffe kampprogram er årsaken til at bare ett engelsk lag (Aston Villa i conferenceligaen) har tatt seg til semifinale i europacupene denne sesongen.

– TV-kanalene sier at de betaler oss for å spille fotball, men jeg ser det ikke slik. Det er fotballen som gir dem valuta. De må bli del av fotballen igjen, ikke bare klemme alt de kan ut av den, sa Klopp og kalte det «bare noen råd fra en gammel mann på vei ut».

Under pressekonferansen før søndagens kamp mot Tottenham forsikret han også at han har skværet opp med Mohamed Salah etter krangelen på sidelinja under West Ham-kampen. Egypteren sa etter kampen at det ville bli «ild» om han uttalte seg om hendelsen, men Klopp hevder at alt er bra mellom dem.