– En veldig bra laginnsats, sa Jøsendal til Viaplay etter lagets fjerde strake seier. Den kom foran 5678 tilskuere i et stockholmsderby med hele åtte norske spillere på banen.

Emilie Joramo, Julie Blakstad og Jøsendal spilte hele kampen for Hammarby, mens Thea Sørbo og Vilde Hasund kom inn fra benken. For Djurgården spilte Therese Sessy Åsland og Maria Brochmann fra start, Ina Vårhus som innbytter.

– Jeg har aldri opplevd noe som dette. Å knuse Djurgården og feire med fansen her på stadion, ingenting er bedre, sa Jøsendal.

Klassemål

Hun scoret to klassemål som ga 3-1 og 4-1 det siste kvarteret. Først rundet hun keeper og scoret, så dundret hun ballen i nettaket fra spiss vinkel.

Djurgården var ubeseiret før lørdagens kamp, men laget var til slutt sjanseløst.

– Vi har stor tro på oss selv. Vi vet at vi er et godt lag, og at det bare handler om å gjøre de tingene vi har jobbet med. Vi gjorde noen justeringer i pausen som fungerte bra, sa Jøsendal om nøkkelen til å avgjøre kampen etter å ha kommet under.

Fornes på scoringstoppen

Jøsendal var ikke eneste norske målscorer i Damallsvenskan lørdag. Sara Kanutte Fornes scoret to av målene da IFK Norrköping vant 3-2 borte mot AIK.

Fornes er egentlig Hammarby-spiller, men hun er utleid til IFK Norrköping. Der har hun gjort sine saker så bra at hun er seriens toppscorer med fem mål.

Heidi Ellingsen hjalp for øvrig Växjö til 2-1-seier borte mot Trelleborg.