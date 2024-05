Midt i april tok Casper Ruud sin største skalp da han slo verdensener Novak Djokovic i semifinalen i Monte Carlo Masters. Etter kvartfinaleseieren over Sebastian Báez torsdag kveld, møter Ruud italienske Flavio Cobolli i semifinalen fredag. Vinner Ruud den kampen er sjansen stor for at finalemotstander blir selveste Djokovic.

– Det var en tøff kamp. Han er en fighter. Og takk til publikum som ble sent selv om det ble sent og var kaldt, sier Ruud til stadionspeaker vist på TV 2.

Novak Djokovic Aktiv tennislegende

Det blir eventuelt syvende gang de møtes, og femte gang på grus, som er Ruuds favorittunderlag.

I Genève var det tunge forhold og Ruud kommenterte underveis at det var dårlig sprett på ballen, så sa han opp på tribunen til trenerpappa Christian at det var glatt. Casper Ruud så tidvis misfornøyd og frustrert ut. Og det var regn i luften.

Sebastian Báez Meget god tennisspiller fra Buenos Aires tapte

Men Ruud hadde solid kontroll på 23-åringen Báez fra Argentina, selv om Báez brøt serven til nordmannen for første gang i andre sett. Báez servet for settet på 5–3. Han hadde to settballer, men trengte bare den første.

– Det gikk litt i rykk og napp, men det handler om å ta med seg litt selvtillit herfra, sier Ruud til stadionspeaker.

– Han har ikke sett ut til å være i vater i denne kampen, Casper, sa TV 2-kommentator Sverre Krogh Sundbø.

Men 25-åringen fra Snarøya ga publikum mye å kose seg med, han lekte seg med stoppballer, og satte mange, også en på veien da han brøt serven til Báez og gikk opp til 2–0 i siste sett.

– Enorm kvalitet på banen nå, sa Krogh Sundbø.

Ruud satte et serveess til 3–0. Pappa Christian smilte og lo på tribunen. Ruud traff bedre og bedre utover i tredje sett og brøt til 5–3 og kunne serve for kampen. Men Báez ville mer. Men da Ruud hadde matchball leverte argentineren en dobbelfeil på serven. Da var det over.

Ruud har hatt en strålende sesong og kan snart reise til French Open og jakte sin tredje finale på grusen i Paris med en solid dose selvtillit. For en måned siden tok han sin første ATP 500-seier da han slo Stefanos Tsitsipas i Barcelona.

Ruud starter Grand Slam-turneringen i den franske hovedstaden til uken mot Jakub Mensik i første runde.

Hvor langt tror du Casper Ruud kommer i French Open? Finalen. Han vinner! Finalen, men taper for tredje året på rad. Semifinale. Kvartfinale. Går på en karamell, ryker før kvartfinale.

I den andre semifinalen står verdensener Novak Djokovic som møter Tomas Machac fra Tsjekkia.

Djokovic har slått Ruud fem ganger, første gang i 2020.

Ruud har vunnet turneringen i Genève to ganger, i 2021 og 2022.