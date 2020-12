Lillestrøm klar for Eliteserien etter nabohjelp: - Helt utrolig

(Ull/Kisa-Sogndal 2–0) Med litt hjelp fra naboen kunne Lillestrøm sprette champagnen i ettermiddag. LSK er tilbake i Eliteserien. Kongsvinger og Øygarden rykker ned.

For etter at Ull/Kisa knuste Sogndals muligheter til å ta igjen Lillestrøm, må Eirik Bakkes menn gjennom en kvalifisering, mens Lillestrøm rykker direkte opp og er tilbake i det gjeve selskap etter en snarvisitt i Obosligaen.

På Åråsen satt Lillestrøm-spillerne benket foran TV-en og fulgte det som var en sørgelig kjedelig fotballkamp på Jessheim stadion.

Det var det nemlig helt frem til Christian Aas laget et sjeldent mål. Hans første seriemål siden 2016-sesongen (!) var en perle.

Sjelden scoring

33-åringen fikk ballen i beina på 17-meter etter og klinte til på hel volley. Sogndal-keeper Renze Fij rakk knapt å reagere.

2–0 sørget midtstopper Morten Sundli for etter at Sogndal-forsvaret ikke klarte å rydde unna en corner. Fra skrått hold kunne Sundli doble ledelsen.

I Obos-ligaen er det også klart hvem som rykker ned. Øygarden og Kongsvinger gikk begge på smeller i dag henholdsvis mot KFUM Oslo og Grorud. Dermed blir det 2. divisjonsspill neste sesong.

Espen Garnås, som kom fra Ull/Kisa til Lillestrøm midt i sesongen, sendte en stor takk i retning Jessheim.

– Det er helt utrolig. Jeg er stolt av Kisa-gutta som hjelper oss i dag. Vi skulle gjerne ha ordnet opprykket selv, men det er deilig når det er i boks, sier Garnås til VG.

– Og nå er du eliteseriespiller?

- Det er noe jeg har drømt om hele livet, så det blir veldig kult.

LSK-kaptein Thomas Lehne Olsen oppsummerer et «spesielt år og en spesiell sesong» slik:

– Det har gått opp og ned, men uansett: At vi står her nå og skal spille i Eliteserien er veldig godt. Nå skal vi avslutte med stil hjemme mot Grorud, så skal vi ta en velfortjent ferie.

