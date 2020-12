Rørt Mørk etter EM-dramaet mot Danmark: – Det jeg har drømt om

HERNING/OSLO (VG) (Norge - Danmark 27–24) Norge slo kraftig tilbake etter å ha slitt i forsvarskrigen mot Danmark før pause. Nå venter Frankrike i EM-finalen.

– Det betyr mye å være tilbake i finalen. Jeg er stolt over å være tilbake med laget og dette betyr alt. Det handlet ikke om én spiller i dag, men hele laget, sier Nora Mørk.

Hun slet med å holde tårene tilbake i intervju med TV 3s Ole Erevik.

– Det er det jeg har drømt om. Jeg er bare enormt glad og stolt for å være i finalen, for det kostet mye.

– Hva betyr egentlig dette for deg personlig.

– Nei, må vi begynne å snakke om det? Det betyr veldig mye, sier Mørk som ønsker å revansjere nederlaget fra VM-finalen i 2017 mot Frankrike.

– Hvorfor kommer det et par små tårer?

– Nei, det har vært tøft og det har også vært tøft for landslaget noen år, svarer Mørk, som spiller sitt første mesterskap på tre år etter skademarerittet. Her kan du se litt av hvordan hun har imponert i comebacket:

Etter et perfekt mesterskap er ubeseirede Norge klare for EM-finale, men etter storseire gjennom gruppespillet og hovedrunden ble semifinalen mot vertsnasjon Danmark en thriller.

Etter en svak norsk start ledet Danmark med tre mål halvveis. Norge slet med å komme seg forbi et aggressivt forsvar og Sandra Toft (31) sto som en vegg i det danske målet. Veien til finalen virket lang og vanskelig.

– Det var klassisk overtenning. Jeg er så utrolig glad for at vi klarer å snu det og holde oss rolig. Jeg er veldig, veldig glad nå, sier Stine Bredal Oftedal.

– Dette sier alt om lagånden vår. Jeg er veldig lettet nå, legger hun til.

For etter pause hevet de norske jentene seg – blant annet takket være en god Katrine Lunde i mål.

Til slutt endte det 27–24 og snuoperasjonen var komplett. Norge er klare for sin 11. EM-finale på 14 forsøk - men den første mesterskapsfinalen på tre år.

– Det er helt fantastisk. Vi fikk det ikke til å stemme på en eller annen måte før pause. Dette viser at vi er gode sammen i en slitekamp, sier Katrine Lunde etter kampen.

– Dette sier alt om dette laget. Det er vinnerskaller på samtlige. Jeg synes vi har en sykt god lagånd og det kommer frem i denne kampen her, sier Skogrand om snuoperasjonen.

Nå venter Frankrike i finalen. De lekte seg med overraskelsen Kroatia i sin semifinale tidligere fredag. Dermed kan Norge få revansje for finaletapet i VM for tre år siden.

Norge hadde før semifinalen syv strake seire over Danmark i viktige kamper i mesterskap - og 13 kamper totalt. Danskene slo Hergeirssons lag i siste kamp under hovedrunden i EM 2012. Da var Norge allerede klare for semifinalen, mens Danmark ikke hadde mulighet til å gå videre.