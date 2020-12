Norge klare for EM-finale etter thriller mot Danmark: – Helt fantastisk

HERNING/OSLO (VG) (Norge - Danmark 27–24) Norge slo kraftig tilbake etter å ha slitt i forsvarskrigen mot Danmark før pause. Nå venter Frankrike i EM-finalen.

Etter et perfekt mesterskap er ubeseirede Norge klare for EM-finale, men etter storseire gjennom gruppespillet og hovedrunden ble semifinalen mot vertsnasjon Danmark en thriller.

Etter en svak norsk start ledet Danmark med tre mål halvveis. Sandra Toft (31) sto som en vegg i det danske målet.

Men etter pause hevet de norske jentene seg – blant annet takket være en god Katrine Lunde i mål. Lagene fulgte hverandre tett, men på tampen var Norge sterkest. Fra forsvarssjef Marit Malm Frafjord tok en sjelden visitt i angrep og sendte Norge foran 22–21, ledet Norge kampen ut. Senere kom den nødvendige luken på to, tre og fire mål.

Til slutt endte det 27–24 og Norges 11. EM-finale på 14 forsøk.

– Det er helt fantastisk. Vi fikk det ikke til å stemme på en eller annen måte før pause. Dette viser at vi er gode sammen i en slitekamp, sier Katrine Lunde etter kampen.

Nå venter Frankrike i finalen. De lekte seg med overraskelsen Kroatia i sin semifinale tidligere fredag. Dermed kan Norge få revansje få revansje fra finaletapet i VM for tre år siden.

Det var to lag som startet kampen med aggressivt forsvarsspill i Herning. Etter fire minutter var det kun scoret to mål, men utover i den første omgangen begynte Norge å slite. Bakerst frustrerte Toft de norske håndballjentene, som slet med å spille seg gjennom et kompakt dansk forsvar.

Da Norge lå under 8–10 kom den tyngste perioden: De neste åtte minuttene kom det ikke én norsk scoring. Etter en tøff omgang sett med norske øyne sto det 13–10 til pause. Veronica Kristiansen fikk prikket inn en frekk suser to sekunder før lagene gikk i garderoben.

Den fremsto som en vekker. For etter pause slo Norge kraftig tilbake – og etter fire minutter var forspranget spist opp 14–14. Danskene forsøkte å holde liv i kampen.

Med ti minutter igjen klarte de norske jentene å skaffe seg pusterom. Fem minutter senere sto det 25–22. Og da så ikke Norge seg tilbake.

Norge hadde før semifinalen syv strake seire over Danmark i viktige kamper i mesterskap - og 13 kamper totalt. Danskene slo Hergeirssons lag i siste kamp under hovedrunden i EM 2012. Da var Norge allerede klare for semifinalen, mens Danmark ikke hadde mulighet til å gå videre.

Det er Norges første finale i mesterskap siden VM i 2017. Den gang ble det tap mot nettopp Frankrike i finalen.

