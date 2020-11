Hockeypresidenten vil flytte VM-kamper ut av Hviterussland

Både situasjonen rundt coronaviruset og sikkerhetsaspektet i Hviterussland gjør at hockeypresident Tage Pettersen har anmodet det internasjonale hockeyforbundet (IIHF) om å flytte de kommende VM-kampene ut av landet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

KONTROVERSIELL: Aleksandr Lukasjenko, Hviterusslands president, er glad i hockey og makt. Foto: Andrei Pokumeiko / POOL BelTa

Men å boikotte mesterskapet om det avvikles i Hviterussland er foreløpig ikke en del av planen.

– Vi er ikke der foreløpig, vi vil heller bidra til at delen av mesterskapet i Hviterussland skal flyttes. Vi ønsker at VM skal gjennomføres, så sant covid-situasjonen tillater det. Vi har tatt flere initiativ over for det internasjonale samfunnet, sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner, hvor vi har vært tydelige på at vi ønsker at IIHF skal planlegge et mesterskap utenfor Minsk, sier Pettersen, som også sitter på Stortinget for Høyre.

VIL FLYTTE VM-KAMPER: Ishockeypresident Tage Pettersen (H). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

To hovedutfordringer

Det er primært to utfordringer Pettersen ser ved å arrangere VM kommende mai i Minsk, som er vertsby sammen med latviske Riga:

Coronasituasjonen . Hviterusslands autoritære leder Aleksandr Lukasjenko sa i vår at «folk bø spille ishockey, drikke vodka, kjøre traktorer og gå til badstuen» for nedkjempe corona. Landets leder har hele tiden vært klar på at coronaviruset ikke er et problem.

Sikkerhetssituasjonen. Det er svært anspent i Hviterussland etter høstens valg, der Lukasjenko nekter å gi fra seg makten og opposisjonen mener valget var rigget. I kjølvannet av valget har det vært flere måneder med protester i den hviterussiske hovedstaden.

Så langt har imidlertid tonen fra IIHF vært at det «ikke er noen grunn til å flytte kampene», men forholdet mellom de to arrangørlandene er mildt sagt problematisk.

Denne uken kom det nemlig frem at latviske myndigheter har svartelistet presidenten for det hviterussiske hockeyforbundet, ifølge Inside The Games, som dekker idrettspolitikk tett. I tillegg har Latvia vært sterkt kritisk til hvordan Lukasjenko har håndtert valget.

– Tror du på gjennomslag for deres forslag om å flytte kampene?

– Vi skal ikke se bort fra det, jeg ser flere er med på det. Hvis vi får en tydelig stemme er det en god begynnelse, sier Pettersen.

HOCKEYGUTTA: Aleksandr Lukasjenko sammen med en annen hockeyglad politiker, herr Vladimir Vladimirovitsj Putin. Foto: POOL / Reuters

Hypotetisk

IIHF satte denne uken ned et utvalg som skulle behandle nettopp denne tematikken, et utvalg Pettersen mener kommer som resultat av det nordiske initiativet.

– Vi har også hatt dialog med NIF, som igjen har hatt dialog med Utenriksdepartementet. Kort sagt er vi bekymret for å spille VM-kamper i Hviterussland, sier Pettersen.

Norge skal spille alle sine innledende kamper i Riga og skal derfor ikke spille i Minsk før et eventuelt sluttspill.

– Er det aktuelt å boikotte VM om det blir gjennomført i Minsk?

– Det er veldig hypotetisk. Hvis Norge skulle være eneste lag som dropper det, vil det bare bety at det neste laget kommer til å bli løfta inn og Norge vil bli dyttet ut. Hvis VM hadde vært i dag hadde det ikke vært forsvarlig, men situasjonen i mai kan være ganske annerledes, sier ishockeypresident Tage Pettersen.

IIHF-president Rene Fasel sa onsdag at det er «problemer i Hviterussland vi må ta seriøst, fordi det det er flere problemer i Minsk, med myndighetenes posisjon overfor den latviske medarrangør og covid-19-pandemien», skriver Reuters.