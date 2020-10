Løpsk drikkeflaske sendte storfavoritten i bakken. Nå må han trekke seg.

En drikkeflaske på ville veier gjorde mandagens Giro d'Italia-etappe til et mareritt for oddsfavoritten Geraint Thomas. Tirsdag trakk han seg fra rittet.

Geraint Thomas må trekke seg fra Giro d'Italia. Foto: Marco Alpozzi / LaPresse

Team Ineos opplyser at skadene briten pådro seg i mandagens velt gjør det umulig for 34-åringen å starte på den fjerde etappen. Nye undersøkelser skal ha påvist et brudd i hoftepartiet.

Allerede før den offisielle starten på mandagens 150 kilometer lange etappe med start og mål ved vulkanen Etna deiset den britiske sykkelstjernen i asfalten. En tydelig forslått Thomas kom seg tilbake på setet, men fikk en blytung ferd videre.

Røntgen

Til mål kom han 12 minutter bak etappevinner Jonathan Caicedo fra Ecuador. Dermed var alt håp om en fremskutt sammenlagtplassering over for mannen som vant Tour de France i 2018.

Briten ble umiddelbart sendt til sykehus for undersøkelser, men røntgenbildene som ble tatt der tydet ikke på at han hadde brukket noe.

– De første røntgenbildene viste ingen brudd, men vi avventer en bekreftelse. Vi behandler ham i kveld, fortsetter å holde øye med ham, og ser til ham i morgen igjen, sa Ineos-lege Phil Riley sendt mandag kveld.

Tirsdag kom altså beskjeden om at Giroen er over for syklisten mange av bookmakerne holdt som den største favoritten.

Flaske-smell

Velten, som fant sted i det som kalles nøytral sone, ble ifølge Ineos-laget forårsaket av en drikkeflaske.

En video publisert i sosiale medier viser at flere drikkeflasker rullet gjennom feltet på tidspunktet der Thomas gikk i asfalten. Humper i veien var trolig årsaken til at flaskene spratt ut av holderne sine på enkelte av deltagernes sykler.

Giro d'Italia fortsetter med en relativt flat etappe tirsdag.