Ingen nye smittetilfeller i Viking

– Veldig gledelig, sier daglig leder Eirik Bjørnø.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Viking avventer svar på to tester, men enn så lenge er det bare Veton Berisha som har fått påvist koronasmitte i klubben. Foto: Fredrik Refvem

Viking har nå fått svar på så godt som alle koronatestene som ble tatt etter at Veton Berisha onsdag fikk påvist koronasmitte.

Ingen andre i spillertroppen eller i støtteapparatet har testet positivt, Viking avventer svar på de to siste testene.

Troppen ble satt i karantene onsdag da Berishas prøvesvar forelå.

Karantenen er på ti dager med virkning fra tirsdag da Berisha ble testet. Spillerne er ventet tilbake på treningsfeltet fredag om en uke

– Det er veldig gledelig at ikke flere har fått påvist smitte. Det viser at det opplegget vi har rundt forbundets smittevernprotokoll faktisk fungerer og at de ressursene vi investerer i å opprettholde et så strengt smittevernregime faktisk betaler seg i form av det ikke er utstrakt smitte blant våre spillere selv om en fikk påvist covid-19, sier Bjørnø til Aftenbladet fredag.

Ser på smitteverntiltakene

Likevel kommer Viking til å gjennomgå de gjeldende rutinene de har på SR-Bank Arena.

– Det er naturlig at vi gjør det ettersom det ble påvist smitte her, men vi har ikke konkludert med noe. Det er ikke sånn at vi kommer til å stramme inn på noe slik det ser ut nå, påpeker Bjørnø.

A-laget er i en adskilt del på stadion. De har egen garderobe, de benytter seg faktisk av to garderober nå, og trenerne har en egen.

– Det er ingen grunn til å komme med ytterligere inngripende tiltak som gjelder administrasjonen eller spillerne.

Godset-spiller smittet

Spillerne er i karantene hjemme, mens trenerteamet er forventet å returnere til kontoret over helgen.

Trener Bjarne Berntsen uttalte til Aftenbladet torsdag at han synes det er naturlig at det ville dukke opp et smittetilfelle i en eller annen klubb.

Strømsgodsets Kreshnik Krasniqi er plassert i karantene etter å ha testet positivt for koronaviruset etter en U21-samling med Kosovo.

Han har ikke vært i nærkontakt med noen i Strømsgodset etter samlingen, og dermed får hans positive koronatest ingen konsekvenser for lagets kamp mot Start søndag.