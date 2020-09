Proble­mene forsetter for Mjøndalen. Nå har de fire strake tap.

Sarpsborg hadde få problemer med å ta seg av Mjøndalen med 2-0 i Eliteserien fotball. Gjestene gikk på sitt fjerde strake nederlag.

Det ble nok frustrerende aften for Mjøndalen-trener Vegard Hansen. Foto: Christoffer Andersen / NTB

NTB

Sarpsborg – Mjøndalen 2-0

Tapet betyr at Vegard Hansens disipler fortsatt er på nedrykksplass i Eliteserien, ett poeng bak Start på kvalifiseringsplassen. Sarpsborg på sin side tok kvelden på øvre halvdel av tabellen, med 23 poeng på 7.-plassen.

Resten av runden i Eliteserien spilles søndag.

Allerede etter tre minutter fikk bruntrøyene sin første kalddusj da Sarpsborgs lånesoldat Tobias Heintz skaffet straffespark. Lagkamerat Mos Abdellaoue var iskald fra straffemerket.

Fakta Fotball Eliteserien menn lørdag, 18. runde: Vålerenga – Molde 2-1 (1-0)

200 tilskuere. Mål: 1-0 Vidar Örn Kjartansson (21), 2-0 Aron Dønnum (83), 2-1 Henry Wingo (90). Dommer: Kai Erik Steen, Østsiden Askøy. Gult kort: Christian Dahle Borchgrevink, Vålerenga, Eirik Ulland Andersen, Molde. Rødt kort: John Kitolano (48), Molde. Lagene: Vålerenga (4-3-3): Kristoffer Klaesson – Christian Dahle Borchgrevink (Felix Myhre fra 66.), Jonatan Tollås Nation, Ivan Näsberg, Sam Adekugbe – Henrik Bjørdal, Fredrik Oldrup Jensen, Magnus Lekven (Herolind Shala fra 60.) – Aron Dønnum, Vidar Örn Kjartansson (Matthías Vilhjálmsson fra 78.), Osame Sahraoui (Bård Finne fra 78.). Molde (4-2-3-1): Andreas Linde – Marcus Holmgren Pedersen, Martin Bjørnbak (Martin Ellingsen fra 46.), Sheriff Sinyan, John Kitolano – Fredrik Aursnes, Etzaz Hussain (Eirik Hestad fra 84.) – Ola Brynhildsen (Erling Knudtzon fra 84.), Tobias Christensen (Henry Wingo fra 51.), Eirik Ulland Andersen (Mathis Bolly fra 61.) – Ohi Omoijuanfo. Sarpsborg – Mjøndalen 2-0 (2-0)

200 tilskuere. Mål: 1-0 Mustafa Abdellaoue (5), 2-0 Ole Jørgen Halvorsen (42). Dommer: Dag Vidar Hafsås, Kolstad. Gult kort: Tobias Heintz, Ole Jørgen Halvorsen, Jordan Adéoti, Sarpsborg. Lagene: Sarpsborg (3-4-3): David Mitov Nilsson – Magnar Ødegaard, Bjørn Inge Utvik, Mikael Dyrestam – Ole Jørgen Halvorsen, Nicolai Næss, Jonathan Lindseth, Joachim Soltvedt (Jørgen Horn fra 75.) – Alexander Ruud Tveter (Gaute Vetti fra 88.), Mustafa Abdellaoue (Jordan Adéoti fra 64.), Tobias Heintz (Sulayman Bojang fra 76.). Mjøndalen (5-4-1): Sosha Makani – Alexander Betten Hansen (William Sell fra 46.), Markus Nakkim, Sondre Solholm Johansen (Quint Jansen fra 69.), Lars Olden Larsen (Fredrik Brustad fra 46.), Vetle Dragsnes – Sondre Liseth (Frank Bamenye fra 82.), Christian Gauseth, Martin Rønning Ovenstad, Stian Aasmundsen (Dagur Dan Thórhallsson fra 46.) – Shuaibu Lalle Ibrahim.

Sarpsborg kontrollerte inn seieren mot et traust Mjøndalen. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Sarpsborg kontrollerte det meste som skjedde ute på kunstgresset mot et tafatt Mjøndalen. Like før halvtid doblet Ole Jørgen Halvorsen ledelsen da han feide ballen i nettet etter et flott innlegg av Jonathan Lindseth.

– Jeg fatter ikke hvordan vi kan holde på sånn her, sa Vegard Hansen til Eurosport i pausen.

Andre omgang forløp uten de største sjansene til noen av lagene. Sarpsborg kontrollerte inn seieren og var nærmere 3-0 enn Mjøndalen redusering.

Mjøndalens neste sjanse til å bryte tapsrekken er hjemmemøtet mot Viking, mens Sarpsborg tar den korte turen til Drammen for å møte Strømsgodset.