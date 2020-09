Liverpools Thiago isolert etter positiv koronatest

Liverpool-spiller Thiago Alcântara har testet positivt på koronaviruset og er i tråd med smittevernprotokollen i isolasjon i sitt hjem.

Thiago Alcântara takler Mason Mount i debutkampen for Liverpool nylig. Den spanske midtbanespilleren er nå isolert hjemme etter å ha testet positivt på koronaviruset. Foto: Matt Dunham, Pool via AP / NTB

NTB

Det opplyser den engelske seriemesteren tirsdag på sitt nettsted.

29-åringen, som denne måneden ble hentet fra mesterligavinner Bayern München, debuterte i borteseieren mot Chelsea for en drøy uke siden. Han spilte ikke i mandagens hjemmeseier mot Arsenal.

Liverpool opplyser at han har lette symptomer på covid-19, men at helsetilstanden hans er god og at symptomene er på retur.

– Vi har fulgt alle protokollene til punkt og prikke, og det går bra med Thiago. Han er isolert hjemme i tråd med retningslinjene, og vi håper å ha ham med oss igjen snart, sier klubblege Jim Moxon.