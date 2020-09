Vålerenga nekter fem utenlandske spillere å dra på landskamp

Toppserie-klubben Vålerenga nekter fem av sine spillere å dra på landskamper fordi det ville gitt ti dager karantene ved hjemkomst.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Vålerenga nekter Sherida Spitse å reise på landskamper for Russland. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

NTB

– Det vil medføre at alle landslagsspillerne må stå over kampen mot Klepp. Vi kan ikke sitte med halve laget ute når vi skal spille kamper og er i en posisjon til å kjempe om seriegull, sier sportslig leder Eli Landsem til VG.

Tiltaket gjelder nederlandske Sherida Spitse, serbiske Dejana Stefanovic og danskene Stine Ballisager Pedersen, Jani Thomsen og Rikke Marie Madsen som alle skulle spilt kamper i «røde land».

Uefas reglement tilsier at klubber kan nekte spillerne å reise på landskamp dersom det medfører fem eller flere daher i karantene.

– Vi er presset opp i et hjørne. Vi ønsker jo å hjelpe våre spillere slik at de kan spille for sine land, men slik karantenereglene er kan vi ikke frigi spillerne til landslagene, sier Landsem.