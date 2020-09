Direkte: Berge og Sheffield United i trøbbel

Grealish finter skudd, før han drar seg mot høyre og forsøker skuddfoten fra 16-17 meter. Like utenfor.

Grealish finter skudd, før han drar seg mot høyre og forsøker skuddfoten fra 16-17 meter. Like utenfor.

Mål for Aston Villa!

Grealish forsøker seg med et veggspill med Watkins, men det er trangt i Sheffield United-boksen.

Grealish forsøker seg med et veggspill med Watkins, men det er trangt i Sheffield United-boksen.

McGinn fikser frispark like utenfor 16-meteren. Blir nok siste mulighet før pause.

McGinn fikser frispark like utenfor 16-meteren. Blir nok siste mulighet før pause.

Targett finner Grealish i feltet, men mottaket til Villa-angriperen er for dårlig

Targett finner Grealish i feltet, men mottaket til Villa-angriperen er for dårlig

Villa holder trykket oppe. Hourihane forsøker seg med et skudd fra 16-17 meter. Ikke noe å skrive hjem om.

Villa holder trykket oppe. Hourihane forsøker seg med et skudd fra 16-17 meter. Ikke noe å skrive hjem om.

Villa-backen får i tillegg gult for fellingen som førte til straffesparket.

Straffespark til Sheffield United. Burke med nydelig stikker til Basham, som felles av Targett. Bortelaget har ikke gjort mye, men her satser de alt på en kontring, som starter med en fin stikker fra Lundstram. Burke gjør maksimalt ut av den når han drar seg innover og slipper til Basham.

Straffespark til Sheffield United. Burke med nydelig stikker til Basham, som felles av Targett. Bortelaget har ikke gjort mye, men her satser de alt på en kontring, som starter med en fin stikker fra Lundstram. Burke gjør maksimalt ut av den når han drar seg innover og slipper til Basham.

31′ DEL