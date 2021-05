Nytt superpar: Aamodt Kilde og Shiffrin er kjærester

– Ja, vi er kjærester. Det er ganske nytt, men vi har kjent hverandre i seks år og nå klaffet det. Vi begynte bare å prate sammen. Det er veldig hyggelig, sier en blid Aleksander Aamodt Kilde til VG.

Han vant verdenscupen sammenlagt i 2019/2020-sesongen.

Kilde har publisert tre bilder av de to sammen på sin Instagram-konto mandag kveld.

«If you know, you know .... and now you know» skriver Kilde etterfulgt av en tommel opp under bildene.

Shiffrin svarer: «Ingen kommer til å vite, hvordan kan de vite.... (oh, vent - ikke tenk på det». Før hun legger til et hysj-tegn og latterfjes.

Vonn gratulerer

Både Lindsey Vonn og Aksel Lund Svindal har kommentert den glade nyheten.

«Boom», skriver Svindal etterfulgt med et rødt hjerte og en flamme. Svindal brukte også Instagram for å dele kjæreste-nyhet. Det er nøyaktig ett år siden han meldte at han er sammen med friidrettsutøver Amalie Iuel.

«Gratulerer dere folk!!!», skriver Vonn.

Shiffrin har de siste årene vært verdens beste alpinist. Hun har blant annet vunnet verdenscupen tre ganger og har fire VM-gull i slalåm. Hun er også tidenes yngste OL-vinner i storslalåm.

Lagkamerat Adrian Sejersted har kommentert innlegget med hjerter og en gullmedalje.

Skiskytter Tiril Eckhoff gratulerer også. «Omfg powercouple», skriver Eckhoff. Langrennsløper Emil Iversen og rallyfører Andreas Mikkelsen er også blant dem som har kommentert nyheten.

«Beste nyheten», skriver US Skiteam under bildene.

Kilde ble skadet før VM denne sesongen, da han falt stygt på Super-G-trening i østerrikske Hinterreit 16. januar. Han tok korsbåndet. Han har ikke konkurrert etter det. Her kan du se fallet:

Tjener godt

I fjor flyttet han fra hus på Jar i Oslo til Innsbruck i Østerrike. Hun kommer fra Vail i Colorado. Begge har vært store ansikter for Oakley.

Shiffrin har tjent gode penger som alpinist. Hun var den første utøveren til å passere en million sveitserfranc i premiepenger i en og samme sesong av FIS (det internasjonale skiforbundet). Det er litt over ni millioner norske kroner etter mandagens kurs.

Shiffrin fikk mye oppmerksomhet under VM etter da hun gråt for ett gull, to sølv og to bronse januar, for det har vært tunge tak etter at faren hennes døde brått i februar i fjor. Hun har flere ganger snakket om sitt nære forhold til faren Jeff.

Shiffrin har tidligere vært kjæreste med den franske alpinisten Mathieu Faivre. Det forholdet tok slutt for to år siden. Han tok to VM-gull i januar.