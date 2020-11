Fredrik Haugen ble overtidshelt – får likevel kjeft av Kåre Ingebrigtsen

SANDEFJORD (VG) Det så ut til å gå mot Kåre Ingebrigtsens (54) sjette tap på ti kamper som Brann-trener, men på overtid sikret Fredrik Haugen (28) ett poeng for gjestene. Likevel er ikke sjefen helt fornøyd.

HELT: Fredrik Haugen fikk en klem av Jon Helge Tveita etter å ha berget ett poeng for Brann. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Fredrik gjør opp for seg med det målet, for han jukser på to av baklengsmålene, sier Brann-trener Kåre Ingebrigtsen med et smil om munnen.

Både Bergensavisen og Bergens Tidende flokket seg rundt Brann-treneren etter kampen.

Bergenspressen slipte muligens knivene idet alle poengene så ut til å blåse av sted i uværet på Sandefjord Arena, men Fredrik Haugens skudd i kampens 95. minutt sørget for ett poeng med sitt 3–3-mål.

– Man løper mye som indreløper. Hvis de vil legge to mål på meg, så får de bare gjøre det, sier Fredrik Haugen om trenerens utsagn.

Scoringen var Fredrik Haugens første mål for sesongen. Indreløperen har hatt en nedadgående trend når det gjelder antall mål.

I fjor slet han med skader og lite spilletid og scoret kun to mål. Året før ble det fire.

– Fredrik scorer jo aldri mål, så det er typisk at det kommer mot oss, sier tidligere Brann-stopper Lars Grorud.

Sandefjord-kapteinen kalte det «veldig frustrerende» å slippe inn mål på overtid.

Keeper Jacob Storevik tok på seg all skyld for baklengsmålet.

– Det er min feil. Jeg gir de to mål, det tror jeg Brann skal være glade for, sa Storevik til Eurosport etter dette:

Uavgjort betyr at Kåre Ingebrigtsen står med én seier, fire uavgjort og fem tap på ti kamper som Brann-trener.

– Blir du grillet av Bergenspressen deg nå? Er det tøffere her enn i Trondheim?

– Som fotballtrener tror jeg du blir du grillet uansett hvor du bor, men klart det er bra trøkk i Bergen. Det var derfor jeg dro hit, sier han.

– Du skal ikke ligge seks poeng over kvalikplass, det er vel feil ende av tabellen?

– Det er en klubb som har vunnet 16 fotballkamper på to år. Vi føler at vi har tømt skuta for vann, så skal vi begynne å snu den, sier Brann-treneren.

MELLOMFORNØYD: Kåre Ingebrigtsen mener at Brann er på riktig vei. Nå har de to uavgjort på rad. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Ingebrigtsen var fornøyd etter kampen, spesielt med andre omgang. Da mente han at han Brann var mer direkte i stilen og var det beste laget, utenom noen minutter hvor «de sto og sov», ifølge Brann-treneren.

Sandefjord-kaptein Lars Grorud virket ikke helt enig i den beskrivelsen.

– Det er ufattelig kjipt. I første omgang synes jeg at vi spiller de av banen. Det er få lag vi har spilt så av banen som vi gjorde i førsteomgangen, sier Grorud.

Kåre Ingebrigtsen sier at de må «innse hvor de er». Likevel henger han ikke med hodet.

– Jeg gleder meg fremover nå til at vi skal få snudd det og begynne å vinne fotballkamper.

– Du må jo det om de ikke skal bli altfor sinte i Bergen?

– Så sinte er de ikke, altså, ler Ingebrigtsen.