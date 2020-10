Blummenfelt-seier i europacupen – Iden på tredjeplass

De norske triatlonkjempene Kristian Blummenfelt og Gustav Iden var søndag best og tredje best under europacupen i Barcelona.

Kristian Blummenfelt vant sprintdistansen under europacupen i Triatlon søndag. Foto: Berit Roald / NTB

Blummenfelt tok seieren etter å ha løpt fra spanske Javier Gómez Noya på de avsluttende 5 kilometerne av sprintdistansen.

Raskeste løpstid sto derimot Iden for, men han tapte for mye tid over 750 meter svømming og 20 kilometer sykling.

I likhet med andre idretter ble også triatletenes sesong kraftig redusert denne sommeren, og verdensserien ble begrenset til et løp der verdensmesteren ble kåret. Der ble det nedtur for de norske utøverne med 11.- og 13.-plass for Iden og Blummenfelt.

I etterkant har derimot Blummenfelt fått med seg en annenplass i verdenscupen i Italia for to uker siden. Der ble Iden nummer fem.

Vetle Bergsvik Thorn og Stine Dale, eneste norske utøver i kvinneklassen, fikk med seg hver sin 14.-plass fra Barcelona.