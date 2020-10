Er i konflikt med Messi: Nå har Barcelonas mektige president trukket seg

Hele Barcelona-styret har gått av. Det melder gigantklubben tirsdag kveld.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Josep Maria Bartomeu. Foto: Emilio Morenatti / AP

Storavisene Marca og AS meldte det først. Styret skal ha vært i et krisemøte tirsdag. Så sent som mandag sa president Josep Maria Bartomeu at han ikke tenkte på å trekke seg.

Ett døgn senere hadde han tydeligvis ombestemt seg.

Klubben bekrefter at hele styret går av.

I sommer skjedde det nesten utenkelige i Barcelona. Lagets superstjerne, Lionel Messi, krevde å få forlate gigantklubben gratis.

Han viste til en klausul i kontrakten. Klubben nektet og fikk til slutt viljen sin. Argentineren ble, men konflikten som hadde ulmet lenge var uansett kommet til overflaten.

Verdens beste fotballstjerne var i åpen krig med klubbens president, Josep Maria Bartomeu.

Storklubben tok ikke ett eneste trofé forrige sesong. I Champions League ble de fullstendig ydmyket - for tredje år på rad.

I tillegg har de slitt med økonomiske utfordringer. Flere kostbare stjernekjøp de siste årene har ikke slått til.

Tirsdag kveld kom nyheten fra Catalonia: Bartomeu har trukket seg som klubbpresident. Det samme gjør resten av styret.

I utgangspunktet skulle fremtidens deres opp i en avstemning blant medlemmene. Slik blir det ikke.

Saken oppdateres.