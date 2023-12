Da Jakob Napoleon Romsaas utlignet med en suser for Tromsø på overtid i andre omgang, hadde allerede Haugesund gjort jobben for Vålerenga mot Stabæk.

Haugesunds 3–0-seier sendte Stabæk under streken, og uavgjort holdt for VIF. Stabæk rykker dermed direkte ned til Obosligaen sammen med Aalesund.

Serberen Andrej Ilic lurte på bakerste stolpe på et hjørnespark og stanget inn den avgjørende scoringen for Vålerenga etter pause. Intility Arena eksploderte.

– Fantastisk. Men jobben er fortsatt ikke over. Vi har to kamper igjen, poengterer Ilic overfor TV 2.

Målet og poenget sendte Vålerenga opp fra direkte nedrykksplass til playoff. Der møter VIF Kristiansund over to oppgjør.

– Dette er ikke sunt. Vi takker og bukker for den kvalikplassen nå, oppsummerer Vålerenga-profil Christian Borchgrevink overfor VG etter dramaet i siste serierunde.

– Det har vært mange brutale perioder i Vålerenga, men den høsten her og de siste fem kampene er tortur, fortsetter han.

AVGJØRENDE SCORING: Andrej Ilic’ mål i andre omgang sendte Vålerenga i ledelsen mot Tromsø. Scoringen gjør at VIF skal ut i to playoffkamper mot Kristiansund fra Obosligaen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Vi fikk en ny livline. Den skal vi gjøre alt for å ta vare på, sier VIF-sportssjef Joacim Jonsson til VG.

– Gutta har spilt under et voldsomt press og ubehag over lang, lang tid. Da smakte det her, at vi fortsatt har oksygen og vi vokser litt fra kamp til kamp, sier Vålerenga-trener Geir Bakke til TV 2.

Jonsson istemmer:

– Presset er enormt. Det er ikke noe å legge skjul på. Media har vært som siklende høner på dem og det har vært krisemaksimering her og der, sier han til VG.

Også Bakke påpeker at VIF har to tøffe kamper igjen å spille. Rekdal holder Vålerenga som favoritt.

– Jeg holder Vålerenga som en 60-40-favoritt. Klart det gir en boost. Om de hadde holdt unna og vunnet, hadde blitt enda større boost. Kristiansund er ingen walkover i en kvalik, sier Rekdal.

Alvoret preget iskalde Intility Arena fra start. Østblokka var nesten fylt til randen allerede da Vålerenga-spillerne kom ut til oppvarming, mens de tilreisende Tromsø-supporterne fyrte opp bluss da «Vålerenga kjerke» runget over arenaen.

Også nede på kunstgresset var stemningen til å ta og føle på. Det var to lag som spilte på lav risiko. De forsvarte seg dypt og skapte lite sjanser.

Vegard Erlien hadde et brukbart skuddforsøk for Tromsø tidlig i kampen, men Magnus Sjøeng var kjapt nede og reddet. Gjestene hadde også et farlig frispark som gikk gjennom hele feltet, mens Andrej Ilic var nærmest for hjemmelaget rett før pause.

Samtidig som brusen til publikum på langsidene begynte å fryse til is, kom nyheten om at nedrykksrivalen Sandefjord hadde tatt ledelsen mot Lillestrøm.

Det ble ikke annonsert på arenaen. Klanen fyrte opp sin første ladning med bluss like før lagene tasset inn i garderoben for å få igjen varmen.

NY SJANSE: Vålerenga kan fortsatt spille i Eliteserien 2024 om de slår Kristiansund over to kamper til uken. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Mens resultatet i Sandefjord-kampen ikke gikk Vålerengas vei, hadde både Brann og Viking havnet under i sine kamper i medaljekampen. Dermed var Tromsø fortsatt på bronseplass og hadde gode muligheter til å klatre til annenplass da lagene gikk til pause, mens Vålerenga stadig lå under streken.

Da dommer Tore Hansen blåste i gang andre omgang oppsto et enormt blusshav bak Tromsøs mål på Vålerengas supportertribune. En røykbombe ble kastet på banen, og kampen ble stoppet i et par minutter.

– Det er håpløst. Det er en eller annen nisse som ikke har kontroll på tingene sine. Det kommer til å gå så langt at det skjer noe alvorlig til slutt. Jeg er positiv til blussing, men det må være under kontrollerte forhold, sier Rekdal om Vålerenga-blusset som havnet på banen.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Noen minutter senere kom Ilic-scoringen foran «Østblokka», og etter hvert gikk også kampen i Haugesund Vålerengas vei før Oslo-gutten Napoleon Romsaas utlignet på overtid.

De andre resultatene hjalp også Tromsø, som tok sin første medalje i Eliteserien siden 2011.

Vålerenga skal ut i playoff, mens «Gutan» avslutter sesongen på tredjeplass.