I sin første Champions League-match fra start, danset Oscar Bobb seg forbi motspiller etter motspiller på gressmatten i Serbias hovedstad da kampuret tikket mot 62 spilte minutter.

Med kombinasjonen ekstrem kroppsbeherskelse, taktisk klokskap og en delikat avslutning i det lengste hjørnet, så over 50.000 tilskuere på Stadium Rajko Mitic at nordmannen scoret sitt første mål for Manchester City.

Landslagssjef Ståle Solbakken fulgte oppgjøret, og beskriver nettkjenningens betydning overfor VG.

– Det er viktig å vise seg fram, når det er så hard kamp om plassene. Det synes jeg han har gjort. Særlig de gangene han kommer inn fra høyre, sier Solbakken til VG.

Med seieren har City tatt 18 av 18 mulige poeng og er videre til 8-delsfinale i Champions League som gruppevinner.

FEIRET: Oscar Bobb smilte sammen med lagkamerat Rico Lewis. Foto: MARKO DJURICA / Reuters / NTB

Bobb startet kampen som spisserstatter for skadde Erling Braut Haaland. I de første 45 minuttene hadde den tidligere Lyn-, Porto- og Vålerenga-spilleren ofte to svære midtstoppere i ryggen.

Etter pause flyttet trener Pep Guardiola den norske landslagsspilleren ut til høyre i lagets angrepstrio. Fra en mer vant utgangsposisjon, startet Bobb raidet som resulterte i karrierens største øyeblikk et drøyt kvarter senere.

– Vårt akademi fungerer så bra. Så mange spillere er nå på det øverste nivået, sier Guardiola på pressekonferansen etter matchen, ifølge City-korrespondenten Ian Cheeseman.

«Fremtiden ser lys ut for Citys unge stjerner. For en scoring», skriver den engelske storavisen Daily Mail etter Bobbs prestasjon.

Som statistikken fra Sofascore viser, var Bobb nærmest feilfri med treffsikkerhet på 41 av 42 pasninger. Det europeiske fotballforbundet (UEFA) kåret Oslo-gutten til kampens beste spiller - med dette som begrunnelse:

«Han scoret et glimrende mål i andre omgang og spilte veldig bra fra høyresiden. Han mistet sjelden ballen i det som var en teknisk fremragende prestasjon.»

Micah Hamilton (20) sendte City i ledelsen med en glitrende scoring, også han i karrierens første Champions League-start. Etter at Bobb økte ledelsen, reduserte Røde Stjerne til 1–2 før Kalvin Phillips la på til 1–3 fem minutter før full tid.

Hjemmelaget satte inn en ny scoring på overtid, men City reiser hjem fra Serbia med alle poengene – mye takket være Bobbs fremragende bidrag.

Bobb var en del av Lyns guttelag før han dro til Porto i Portugal, hvor han var i alderen 12 til 14 år. Etter et par sesonger i Vålerenga signerte Bobb, som er oppvokst i en blokkleilighet like ved Ullevaal stadion, for Manchester City sommeren 2019 – bare 16 år gammel.

Etter først å ha bodd på internatet til klubbens akademi, flyttet Bobb inn med en vertsfamilie før han fikk en egen bolig etter at pandemien tok slutt. Nå har Bobb også fått sin første scoring på fotballens aller største scene.