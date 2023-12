Kinesiske Qiang Wang ledet an nesten hele finalen, men endte til slutt på fjerdeplass. I avslutningen var Klæbo sterkest.

– Det kjennes ganske greit ut og har en kropp som spiller bra på lag, sier Klæbo på VG-sendingen.

For et par uker tilbake ble skistjernen coronasyk. Etter noen - til han å være skuffende resultater under verdenscup-åpningen i Ruka sist helg - valgte han å stå over verdenscupen i Gällivare denne helgen.

– Jeg synes nesten han så litt lettet ut og smilet var tilbake. Jeg er nesten lettet selv, det var veldig gøy, sier VG-ekspert Vidar Løfshus.

Han applauderer måten Klæbo løste de siste svingene på.

– Jeg er stum av beundring, sier Løfshus.

Klæbo skal etter planen gå 10 km klassisk lørdag - før han vil tilbake i verdenscupen i Östersund 9 og 10. desember.

Junior vant og sikret verdenscup-plass

Junioren Helene Ekrheim Haugen (19) vant kvinnens sprint foran Anna Svendsen og Julie Bjervig Drivenes.

– Det er utklassing, sier VG-ekspert Vidar Løfshus.

– Det var veldig gøy, jeg er veldig fornøyd med dagen, sier Haugen på VGs sending.

Haugen var best i prologen, og var sylskarp i kvartfinale, semifinale og finale.

– Utrolig prestasjon av Helene. Jeg er imponert. Her har vi nytt kjempetalent, sier Løfshus.

Seieren gjør at Helene Eikrem Haugen har sikret seg friplass til verdenscup-sprinten i Trondheim 15. desember. Det blir hennes debut mot verdenseliten.

Det 18 år gamle stortalentet Milla Grosberghaugen Andreassen ble nummer fire på Gålå. Maria Hartz Melling og Ane Appelkvist Stenseth kom i mål som nummer fem og seks.

Programmet resten av helgen fra Gålå:

Lørdag 2. desember:

10 km klassisk, kvinner kl. 10.10

10 km klassisk, herrer kl. 11.40

Søndag 3. desember:

20 km fri, kvinner kl. 9.50

20 km fri, herrer kl. 12.00

