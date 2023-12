Dansken står med null Premier League-mål etter 14 kamper. Lørdag tapte Manchester United 0–2 for West Ham og feirer jul på åttendeplass, 12 poeng bak serieleder Arsenal.

Manchester United står med bare 18 scoringer på 18 kamper. Bare ett lag – tabelljumbo Sheffield United – har færre.

Rasmus Højlund kostet United godt over 900 millioner norske kroner da han ble hentet fra italienske Atalanta. Han ble byttet ut etter 56 minutter mot West Ham.

– Det er ingen overraskelse at Højlund blir tatt ut. Dette er hans mest anonyme innsats for Manchester United, skriver Manchester Evening News’ United-sjef Samuel Luckhurst.

– Mange fryktet at han kom til å ende i denne situasjonen, og det er Uniteds ansvar at de har sviktet i å hente en ekte målscorer, skriver Luckhurst på X.

I sin kommentar i avisen skriver Luckhurst:

– Det er helt klart at United tok feil da de bestemte seg for å hente en potensiell målscorer og ikke en ekte målscorer.

Rasmus Højlund har fem mål for Manchester United – alle har kommet i Champions League. I Premier League står han uten scoringer. Foto: Sofascore

Han skriver at United-supporterne to ganger tidligere denne sesongen har pepet mot at dansken har blitt byttet ut. Det gjorde de ikke denne gang. Højlund var fullstendig ufarlig.

Fra den mestscorende spiller i Premier Leagues historie, Alan Shearer, får Højlund derimot støtte.

– Jeg prøver alltid å sette meg inn i hvordan jeg ville føle å være i hans situasjon. Han har to kanter i Garnacho og Antony. Garnacho løper ofte under armen og ser ikke hvor angriperen løper. Og så er det Antony, som i 99,9 prosent av tilfellene trekker inn i banen til sitt venstre bein. Og så lenge vi vet det, så vet også forsvarerne det. Og det gjør det vanskelig for en angriper, sier Shearer til BBC.

Erik ten Hags menn har nå spilt seks timer og 21 minutter uten å score mål – mot West Ham, Liverpool, Bayern München og Bournemouth.

Siste scoring var Scott McTominays 2–1-mål mot Chelsea den 6. desember.