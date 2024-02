For i morgentimene lørdag gikk 38 år gamle Northug inn til en 12. plass i turrennet Holmenkollmarsjen i Nordmarka i Oslo.

Det var tre minutter og 18 sekunder opp til seierherre Kasper Stadaas som vant rennet foran Andreas Nygaard og Håvard Moseby.

De to førstnevnte har herjet i langløpssirkuset denne- og tidligere sesonger.

Selv om det 36 kilometer lange rennet i Oslo bare er et ledd i Northugs forberedelser til sesongens høydepunkt som er Vasaloppet i mars, var det i hvert fall ikke et spesielt oppløftende resultat.

Anders Aukland er på sin side ikke overrasket over differansen opp til de beste.

– Det er der Petter har vært på langløp. Nivået i staking er veldig høyt. Jeg tror de fleste i verdenscupen hadde slitt med å henge på Stadaas og Nygaard i dette stakerennet, sier han til VG.

Han syns det er artig at folk drømmer om å se Northug i VM.

Også Aukland tror det blir med drømmen. Han mener lørdagens renn ikke kan brukes som noen målestokk for hverken verdenscup eller et VM-løp som går i en annen stilart.

– Petter er et godt stykke unna, nå er han ikke god nok for VM, sier Aukland.

I Sverige virker de å fnyse av diskusjonen om Northug i det hele tatt kan gjøre retur til både verdenscup og VM i Trondheim neste år.

Under tittelen «best i verden – men det driter dere i, Norge», tar Expressen-kommentator Tomas Pettersson et hardt oppgjør med diskusjonen om Therese Johaug og nettopp Northug kan finne på å gjøre comeback i tradisjonell langrenn.

«Norge har mistet det. Verdens beste skinasjon er så desperat etter oppmerksomhet at man snart banker på landets aldershjem i jakt på en løsning», skriver han lørdag morgen.

Den svenske kommentatoren følger langrenn svært tett. Denne helgen er Pettersson på plass i Canmore der verdenscupen arrangeres.

Svensken reagerer på at det knapt er norske medier til stede i Canada for å følge de aller beste landslagsutøverne.

KLAR TALE: Fra Expressen-kommentator Tomas Pettersson, her avbildet i 2017. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Han mener interessen for sporten har falt og at man i Norge nå forsøker å løse problemet ved å diskutere et comeback av 35 år gamle Johaug og Northug.

«Hysteriet rundt Northug taler sitt tydelige språk om hvor desperat norsk langrenn savner en posterboy», skriver Pettersson.

Svenske stjerner har ikke tro på at Northug kan klare å karre seg til en plass i den norske troppen til VM i Trondheim neste år.

– Det skal et mirakel til, sier Calle Halfvarsson til Aftonbladet.

– Han er jo født i feil land for å prøve å kvalifisere seg, sier Frida Karlsson.

– Men det er jo veldig kult for sporten og interessen. Det roper vi hurra for. For han er fortsatt Norges store navn. Man så han ble nummer to i Norgescupen og det eksploderte i media. Det var kult, sier hun, ifølge avisen.