INEOS-eier Jim Ratcliffes oppkjøp av 25 prosent av Manchester United er enda ikke offisielt, men det skal bare være detaljer som gjenstår.

Nå melder flere engelske medier at Ratcliffe har satt i gang arbeid med å oppgradere hjemmebanen til gigantklubben.

Ifølge The Telegraph ønsker Ratcliffe at Old Trafford skal bli «Nord-Englands Wembley», en topp moderne arena i verdensklasse.

Arenaen har ikke vært pusset opp siden 2006.

Tilstanden til Old Trafford har lenge vært tema - både blant United-supportere, men også rivaliserende supportere som i flere år har sunget «Old Trafford is falling down».

En norsk elektriker som VG omtalte tidligere i år kom med denne tilstandsrapporten etter å ha vært på fotballtur til Manchester:

Ratcliffe, som selv er fra Manchester-området, skal allerede ha startet samtaler med lokale myndigheter om planene for Old Trafford.

Det er også ventet at de vil søke til de nasjonale myndighetene for økonomisk støtte. Milliardæren ønsker ikke å flytte fra der stadion ligger i dag.

En mulighet er å bygge en helt ny arena på tomten , en annen mulighet er å utvide og oppgradere dagens stadion.

Uansett vil man opp i en kapasitet på 90.000, det samme som Wembley i London.

Bør Old Trafford rives eller oppgraderes? Riv rønna, og bygg en ny stadion Bør oppgraderes, det er for mye historie i veggene

Å bygge en helt ny stadion vil ha en prislapp på 1.5–2 milliarder pund, mens å oppgradere Old Trafford vil koste 800 millioner pund, ifølge britiske medier.

Å oppgradere dagens stadion er dog sett på som en midlertidig løsning.

