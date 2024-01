− Det er dessverre for svakt og skuffende i dag også av de norske damene, sier Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug.

For da semifinalene gikk på sprinten i sveitsiske Goms lørdag ettermiddag, var det helt uten norske jenter.

I finalen var det derimot fem svensker som sørget for totaldominans i Sveits.

Linn Svahn var overlegen og vant. Bak henne var lagvenninnene Maja Dahlqvist, Jonna Sundling, Frida Karlsson og Emma Ribom.

– Sverige er verdens desidert beste nasjon på kvinnesiden og særlig på sprint og korte distanser. Det er bare å la seg imponere av hvordan de har foredlet den gylne generasjonen av gode løpere, sier langrennsekspert Petter Skinstad til VG.

– Norge har ikke i vært i nærheten av å ta det steget. De har et eksepsjonelt godt landslag, fortsetter TV 2-eksperten.

De norske kvinnene Tiril Udnes Weng, Julie Myhre, Mathilde Myrvold og Maria Hartz Melling røk alle i kvartfinalen.

– Det er kjedelig. Å ryke i kvartfinalen er kjipt, sier Weng til Viaplay.

Den norske sprintspesialisten Kristine Stavås Skistad sto over lørdagens løp for å legge inn en treningsperiode.

– Det ble en plass for langt bak. Jeg burde plassert meg lenger frem, sier Mathilde Myhrvold om sitt heat.

Sist gang Norge ikke hadde en kvinne i en sprintfinale var i Toblach i februar for snart ett år siden. Nå er altså ingen i semifinale heller.

– Nedturen fortsetter for de norske kvinnene. Alle klarer å ryke ut her. Det er rett og slett ikke godt nok for tiden, så ærlig må vi være, sier Torgeir Bjørn hos NRK.