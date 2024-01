Det har blant annet skapt spekulasjoner om 23-åringen vil gjøre comeback i konkurranser neste sesong.

Pappa Bjørn Braathen, som har fulgt og fortsatt følger sønnens karriere i og utenfor alpinløypene, vil hverken bekrefte eller avkrefte dette.

– Han kjenner noe i magen. Det er emosjonelt. Men han har ikke tatt noen beslutning på hva fremtiden hans blir. Men det at han har blitt værende mye tettere på sporten enn han tenkte da han la opp, gjør jo noe med følelsene og tankene rundt det å være aktiv utøver, sier Braathen senior og fortsetter:

– Gitt at betingelsene er riktige, så er det jo det han sa da han la opp, om han kan komme tilbake til en annen verden, er det mulig han returnerer til skisporten. Men noen konklusjon har han i hvert fall ikke fortalt meg.

Det er rundt tre måneder siden Lucas Braathen sjokkerte alpinsporten og bare 23 år gammel valgte å legge opp.

Likevel har han fortsatt eller fornyet samarbeidet med skifabrikanten Atomic, brilleprodusenten Oakley og energidrikken Red Bull.

Lucas Braathen gjort omfattende testing og utvikling av ski, og under en rennhelg deltok han på TV-sendinger for løypebefaring der han delte sine ekspertråd. Braathen har promotert arrangørsteder og til og med tatt spillejobb som DJ under verdenscuprennene i Kitzbühel nå sist helg.

Det har fått enkeltutøvere til å spå at Braathen vil gjøre retur til alpinsirkuset.

NTB omtalte tidligere i uken at Braathen hadde gjennomført «hemmelige» treningsøkter med den sveitsiske profilen Daniel Yule.

Samme mann var villig til å vedde mye penger på at nordmannen ville gjøre comeback. Mens grekeren AJ Ginnis «var overbevist» om at Braathen ville stille på startstreken igjen kommende sesong.

Akkurat de utspillene tar pappa Braathen med knusende ro. Han tenker slike spekulasjoner er naturlige ettersom sønnen la opp i tidlig alder, men de synes det er hyggelig og smigrende å få den rosen fra eks-kolleger.

TETT PÅ: Pappa Bjørn Braathen følger med på sønnen under pressekonferansen i høst, der Lucas Braathen annonserte at han la opp. Foto: Gabriele Facciotti / AP / NTB

Pappa Braathen klarer ikke helt å forstå hvor «hemmelige treningsøkter» stammer fra. Han mener de øktene har handlet om å teste og utvikle ski.

– Men alle er overrasket over hvor høyt nivået hans er i slalåm etter et så langt avbrekk. Både jeg og folk i Atomic. Da han hadde den første økten med dem i desember hadde han ikke hatt ski på beina på tre måneder, forklarer Bjørn Braathen – og viser til at sønnens siste skikkelige runde med ski-trening var under en landslagssamling i New Zealand i august 2023.

– At han endte opp tettere på sporten, han kjenner på en positiv følelse knyttet til alpint, gjør at du føler han har åpnet litt mer for å gjøre comeback til våren?

– Det er klart når du blir værende tett på idretten, du slipper det ikke helt ut av livet ditt, så gjør det nok at det surrer mer i tankene hans enn hvis han hadde fulgt den planen som var. Den planen var å fjerne seg helt, gjøre andre ting, bare få så stor avstand som mulig for å tenke på hva han hadde lyst til å bruke livet sitt på.

DUKKET OPP: Lucas Braathen med Urørt-vinner Hillari under P3 Gull. Foto: Mattis Sandblad / VG

– Når vi har blitt værende så tett på så har jo ikke den prosessen blitt som man hadde tenkt, da, sier Bjørn Braathen og humrer.

Dersom Braathen skulle returnere til alpinsporten, betyr hans doble statsborgerskap at han kan velge mellom å representere Norge eller Brasil. Braathen senior sier de ikke har sondert de mulighetene, utover å kjenne til reglene til FIS.