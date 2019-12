Seieren satt langt inne, men Thorir Hergeirsson og Norge kunne juble til slutt. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Dette fikk Norge-sjefen til å reagere etter VM-triumfen: – Det må vi slutte med

Angola ga Norge ordentlig kamp. Men Thorir Hergeirsson lag slapp med skrekken og tok sin fjerde strake seier i VM.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Norge – Angola 30–24 (13–12)

Norge kom fra tre strake seiere i VM, og var store favoritter i kampen som kunne sørge for den fjerde.

Det var et storvokst og sterkt lag fra Angola som sto på motsatt banehalvdel. Men at de skulle holde følge med Norge så lenge som de gjorde, var det få som trodde.

Ikke før klokken passerte 57 minutter virket seieren å være sikret. Norge slapp med skrekken, og tok sin fjerde strake seier i VM-gruppespillet.

– En ordentlig slitekamp hvor Norge ikke er på sitt beste nivå i noen av spillets faser. Da skal vi være fornøyd med at vi vinner til slutt, oppsummerte TV3-kommentator Gunnar Pettersen etter kampen.

Trener Thorir Hergeirsson var klar på at han selv ikke var overrasket over nivået Angola viste.

– Jeg er en av de få her som vet at Angola holder på med et bra prosjekt, sa Norge-sjefen til TV 3 etter kampen – og sendte et stikk til de som tok lett på Norges motstander:

– Det er ganske mange som har en litt hoven holdning til de mindre, ikke-europeiske nasjonene. Det må vi slutte med. Vi er i 2020 snart. De trener to ganger om dagen. De er profesjonelle, og de har vært med i mange mesterskap. De har utviklet seg mye, sa Heirgarsson.

Stine Bredal Oftedal og Norge fikk det tøft mot store og sterke spillere fra Angola. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

De norske spillerne erkjente at kampen ble veldig fysisk tøff. Heidi Løke er fysisk overlegen de aller fleste, men denne gangen møtte hun angolske spillere som matchet henne på styrken.

– Jeg er veldig glad for at vi klarer å vinne med seks mål til slutt. Men vi sliter med å få tak i de ekstremt høye innspillene. De søker linja hele tiden. Men når vi står bra bakover og får løpt kontra på dem, så drar vi i fra, oppsummerer Løke.

Overraskende jevn førsteomgang

De store og sterke anglerne skulle vise seg å bli en håndfull for Norge.

Den aller høyeste og beste, linjespiller Albertina Kassoma på 194 centimeter, scoret kampens første mål. Norge slet i innledningen med å få tak på både henne og Liliane Venacio.

– Jeg er spent på å se hvor lenge det her kan bli jevnt, sa TV3-kommentator Daniel Høglund omtrent halvveis ut i første omgang.

– Jeg tror ikke Thorir er videre fornøyd her. Nå rister han på hodet også, supplerte ekspert Gunnar Pettersen.

Linjespillerne til Angola, her representert ved Liliane Venacio, var en håndfull for Norges forsvar. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Og jevnt skulle det bli lenge. For Norge klarte ikke å tilrive seg et ordentlig initiativ i løpet av den første omgangen. Angola pådro seg flere utvisninger underveis, men Norge kom sjeldent til store muligheter. Og da de gjorde det, sviktet det i avslutningsøyeblikket.

Etter 25 spilte minutter var det faktisk Angola som gikk opp i ledelsen 10–9, og håndballjentene lignet ikke på seg selv fra tidligere i mesterskapet.

Norge tok tilbake ledelsen inn til pause, men ledet «bare» 13–12 midtveis.

Norge dro fra mot slutten

De første minuttene av annenomgang, var ganske identiske som de 30 før pause. Men da klokken begynte å nærme seg 40 spilte minutter, begynte også Norge sakte, men sikkert å skru opp tempo.

En timeout fra Thorir Heirgarsson, som var langt fra fornøyd med det han så fra sine spillere, gjorde susen.

Plutselig var Norge foran med fem mål med 20 minutter igjen å spille.

Camilla Herrem bommet mer enn vanlig mot Angola, men kunne til slutt smile for seier. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Men Angola hadde langt ifra gitt opp. Helena Sousa i Angola-målet holdt laget sitt inne i kampen med flere viktige redninger, og fem minutter etter at Norge hadde gått opp i 21–16, var Angola igjen bare ett mål bak.

– Sousa ser ut som en nyfødt baby der hun skriker hver gang hun redder. Man blir bare glad av å se hun spille, sa NRK-kommentator Patrick Rowlands om Angola-keeper Helena Sousa.

Men heldigvis hadde Norge et ekstra gir. Stine Bredal Oftedal, som lenge ble sittende på benken, kom inn igjen mot slutten av kampen og ga Norge mer energi i spillet.

– De har vist seg som et veldig godt lag Angola, men det ville likevel være et stort sjokk om Norge ikke skulle dra i land det her, sa Høglund med sju minutter igjen på klokken.

Norge unngikk sjokket, og kunne juble for seier 30–24.

Fredag venter gruppefinale mot Nederland.